SOLLluny dels de SIcasa, lluny MImdel que DOconec. SOLArracoSInar totes les MImdèries DOper un SOLtemps, SIbuscant MImen la distància FAresposta a DOtots els SOLperquès.
SIUn llarg viatMImge cap DOa un nou indret SOLper a poSIder fer una gloMImpada DOd'aire SOLfresc SIi reMImtrobar la màgia FAque alguna coDOsa m'ha REpres. DORE
SOLLluny de tu, RElluny de tot, MImavui costa tant SImno tenir-te a prop. DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon, FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món. RERes no es mou, MImsembla que SIplourà de nou. DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.
SOLOmplint diuSImenges passeMImjant tot DOsol SOLen tardes SIfredes, recorMImdant els DOmoments bons, SOLSIMImDO SOLendreSIçant les MImiDOdees, FAveig ara DOon és el SOLmeu lloc.
SIDe la finestra MImd'uDOna habitació SOLtan estranSIgera com MImara me'n DOsento SOLjo, SIm'aMImgradaria creure FAque anar-me'n DOva ser REel miDOllor. RE
SOLLluny de tu, RElluny de tot, MImavui costa tant SImno tenir-te a prop. DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon, FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món. RERes no es mou, MImsembla que SIplourà de nou. DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.
DODonaria MImtot el que fos DOper acaronar el teu REcosDOcom el REprimer cop. DORE
SOLLluny de tu, RElluny de tot, MImavui costa tant SImno tenir-te a prop. DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon, FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món. RERes no es mou, MImsembla que SIplourà de nou. DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.