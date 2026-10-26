Lluny (Acords)

Lluny dels de casa, lluny del que conec

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lluny
whiskyn s lluny
RE DO RE DO RE

SOLLluny dels de SIcasa, lluny MImdel que DOconec.
SOLArracoSInar totes les MImdèries DOper un SOLtemps,
SIbuscant MImen la distància
FAresposta a DOtots els SOLperquès.

SIUn llarg viatMImge cap DOa un nou indret
SOLper a poSIder fer una gloMImpada DOd'aire SOLfresc
SIi reMImtrobar la màgia
FAque alguna coDOsa m'ha REpres. DO RE

SOLLluny de tu, RElluny de tot,
MImavui costa tant SImno tenir-te a prop.
DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon,
FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món.
RERes no es mou,
MImsembla que SIplourà de nou.
DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop
FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.

SOLOmplint diuSImenges passeMImjant tot DOsol
SOLen tardes SIfredes, recorMImdant els DOmoments bons,
SOL SI MIm DO
SOLendreSIçant les MImiDOdees,
FAveig ara DOon és el SOLmeu lloc.

SIDe la finestra MImd'uDOna habitació
SOLtan estranSIgera com MImara me'n DOsento SOLjo,
SIm'aMImgradaria creure
FAque anar-me'n DOva ser REel miDOllor. RE

SOLLluny de tu, RElluny de tot,
MImavui costa tant SImno tenir-te a prop.
DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon,
FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món.
RERes no es mou,
MImsembla que SIplourà de nou.
DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop
FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.

DODonaria MImtot el que fos
DOper acaronar el teu REcosDOcom el REprimer cop. DO RE

SOLLluny de tu, RElluny de tot,
MImavui costa tant SImno tenir-te a prop.
DOMoro SOLper tornar, conDOto caSOLda segon,
FAenyorant-me a l'altra banda SOLde món.
RERes no es mou,
MImsembla que SIplourà de nou.
DOI al meu SOLtrist posat un DOdolç somrís SOLque de cop
FAs'ha dibuiDOxat amb REel teu DO→RE→reDO→REcord.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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