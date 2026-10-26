RE DO RE DO RE



SOL Lluny dels de SI casa, lluny MIm del que DO conec.

SOL Arraco SI nar totes les MIm dèries DO per un SOL temps,

SI buscant MIm en la distància

FA resposta a DO tots els SOL perquès.



SI Un llarg viat MIm ge cap DO a un nou indret

SOL per a po SI der fer una glo MIm pada DO d'aire SOL fresc

SI i re MIm trobar la màgia

FA que alguna co DO sa m'ha RE pres. DO RE



SOL Lluny de tu, RE lluny de tot,

MIm avui costa tant SIm no tenir-te a prop.

DO Moro SOL per tornar, con DO to ca SOL da segon,

FA enyorant-me a l'altra banda SOL de món.

RE Res no es mou,

MIm sembla que SI plourà de nou.

DO I al meu SOL trist posat un DO dolç somrís SOL que de cop

FA s'ha dibui DO xat amb RE el teu DO→ RE→ re DO→ RE cord.



SOL Omplint diu SI menges passe MIm jant tot DO sol

SOL en tardes SI fredes, recor MIm dant els DO moments bons,

SOL SI MIm DO

SOL endre SI çant les MIm i DO dees,

FA veig ara DO on és el SOL meu lloc.



SI De la finestra MIm d'u DO na habitació

SOL tan estran SI gera com MIm ara me'n DO sento SOL jo,

SI m'a MIm gradaria creure

FA que anar-me'n DO va ser RE el mi DO llor. RE



SOL Lluny de tu, RE lluny de tot,

MIm avui costa tant SIm no tenir-te a prop.

DO Moro SOL per tornar, con DO to ca SOL da segon,

FA enyorant-me a l'altra banda SOL de món.

RE Res no es mou,

MIm sembla que SI plourà de nou.

DO I al meu SOL trist posat un DO dolç somrís SOL que de cop

FA s'ha dibui DO xat amb RE el teu DO→ RE→ re DO→ RE cord.



DO Donaria MIm tot el que fos

DO per acaronar el teu RE cos DO com el RE primer cop. DO RE



SOL Lluny de tu, RE lluny de tot,

MIm avui costa tant SIm no tenir-te a prop.

DO Moro SOL per tornar, con DO to ca SOL da segon,

FA enyorant-me a l'altra banda SOL de món.

RE Res no es mou,

MIm sembla que SI plourà de nou.

DO I al meu SOL trist posat un DO dolç somrís SOL que de cop

FA s'ha dibui DO xat amb RE el teu DO→ RE→ re DO→ RE cord.