SIm FA#m SIm FA#m
SOL SIm SOL LA x3
SImLluny de tu,
com ombres FA#men la nit,
SImmate el temps
mentre la FA#mveig dormir.
SOLHem encès
un petit SImfoc al bosc.
SOLTenim fred,
però almenys ja LAno té por.
SImLluny de tu,
cuidant l’úlFA#mtima llum,
SImamagats
en terra FA#mde ningú,
SOLhan bordat
gossos en SImla foscor.
SOLHem de marxar,
no estem seLAgurs enlloc.
SOLLluny de la terra
on ens vam criSImar,
la pluja a les LAcares,
els cors enfanREgats,
MImperduts en la boira
de la humaniSImtat,
LAella em pregunta,
jo em quede caFA#llat.
SOLLluny de la vida
que no tornaSImrà,
els camins s’esLAborren
en la immensiREtat.
MImMirant-nos la lluna,
agafats de les SImmans,
LAel nostre refugi
són records muFA#llats.
SIm FA#m SIm FA#m
SOL SIm SOL LA x2
SImLluny de tu,
seguim viFA#mes de tren
SImcaminant
amb els priFA#mmers ocells.
Li SOLhe explicat
el conte SImdels soldats:
no has SOLde patir.
Ella somLAriu amb mi.
SImLluny de tu,
a les ribes FA#mde l’oblit
SImhem salpat
amb les peFA#mnes d’ahir.
SOLSi Déu vol,
creuarem SImaquest mar.
SOLAbraçats,
et recordem LAcallats.
SOLLluny de la terra
on ens vam criSImar,
la pluja a les LAcares,
els cors enfanREgats,
MImperduts en la boira
de la humaniSImtat,
LAella em pregunta,
jo em quede caFA#llat.
SOLLluny de la vida
que no tornaSImrà,
els camins s’esLAborren
en la immensiREtat.
MImMirant-nos la lluna,
agafats de les SImmans,
LAel nostre refugi
són records muFA#llats.
SIm FA#m SIm FA#m
SOL SIm SOL LA x4
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