Lluny d'aquí (Acords)

Aquí dalt, al teu terrat

Acords Acords
Iglú
LAAquí FA#mdalt, al MIteu terrat,
LAon em FA#msento MIinspirat,
LAsembla FA#mque res ha MIcanviat,
LAperò no FA#mera MIla veritat.
LAContemFA#mpla aquest MIpaisatge.
LAPerò FA#mjo MIja ho sé,
LAque no és FA#mtan simple com MIho he escrit.

LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar.
LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar.
LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó.
LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat.

LAAra FA#mque MIja està tot clar,
LAno hi FA#mha MIres a amagar.
LACorre FA#mi MIpugem junts allà
LAon no FA#mhi MIhaurà demà.
LAQue la FA#mbuiMIdor de dins se’n va
LAquan et tinc FA#ma MIprop, quan et tinc a prop.

LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar.
LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar.

LA RE MI Oh! Oh! Oh…

LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó.
LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat.
LAEls que REfan la feMIlicitat.
LAEls que REfan la feMIlicitat.

LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar.
LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar.
LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó.
LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat.
LAEls que REfan la feMIlicitat.
LAEls que REfan la feMIlicitat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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