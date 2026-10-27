LAAquí FA#mdalt, al MIteu terrat, LAon em FA#msento MIinspirat, LAsembla FA#mque res ha MIcanviat, LAperò no FA#mera MIla veritat. LAContemFA#mpla aquest MIpaisatge. LAPerò FA#mjo MIja ho sé, LAque no és FA#mtan simple com MIho he escrit.
LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar. LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar. LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó. LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat.
LAAra FA#mque MIja està tot clar, LAno hi FA#mha MIres a amagar. LACorre FA#mi MIpugem junts allà LAon no FA#mhi MIhaurà demà. LAQue la FA#mbuiMIdor de dins se’n va LAquan et tinc FA#ma MIprop, quan et tinc a prop.
LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar. LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar.
LAREMI Oh! Oh! Oh…
LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó. LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat. LAEls que REfan la feMIlicitat. LAEls que REfan la feMIlicitat.
LAI abans d’aREnar a dormir, diMIgue’m on vols anar. LAM’és igual si REés lluny d’aquí, però MIjo t’hi vull portar. LAImmortalitREzem-nos ara i aMIprenem la lliçó. LAQue són els peREtits detalls els que fan MIla felicitat. LAEls que REfan la feMIlicitat. LAEls que REfan la feMIlicitat.