SOL Una RE oda t'he es SIm crit

per si ar DO reglo aquesta merda de SOL nit.

El meu RE nòvio no m'es SIm tima,

no m'es DO tima.



SOL Un, RE dos, tres, SIm i.



SOL Crec que porta micos a la RE cara,

SIm tants que no es pot mirar al mi DO rall.

SOL El més hippie porta ameri RE cana,

SIm diu que he d'aprendre a deixar DO anar.

SOL Crec que se li pujarà la RE fama

SIm i que es pira a viure al Ra DO val.

SOL Només quatre acords a la gui RE tarra,

SIm diu que ara també vol can DO tar.



SOL Lo lo lo lo RE lo lo lo lo lo SIm lo lo lo lo lo!

DO Diu que ara també vol can SOL tar.

Lo lo lo RE lo lo lo lo lo SIm lo lo lo lo lo lo!

DO Diu que ara també vol can SOL tar.



M'ha entrat la plore RE ra en a SIm questa vore DO ra,

tinc SOL el cor ge RE lat dins la te SIm va neve DO ra.

M'ha en SOL trat la plore RE ra en a SIm questa vore DO ra,

SOL m'han atra RE cat, no SIm tinc la carte DO ra.

SOL Li dic adeu, li RE dic adeu SIm a la foto, a DO mor meu.

SOL Li dic adeu, li RE dic adeu, SIm que em tornis DO tot lo meu.

SOL Li dic adeu, li RE dic adeu SIm a la foto, a DO mor meu.

SOL Li dic adeu, li RE dic adeu, SIm que em tornis DO tot lo meu.



Una SOL oda t'he es RE crit, una SIm oda t'he es DO crit, una SOL oda t'he es RE crit SIm

per si ar DO reglo aquesta merda de SOL nit.



Lo lo lo lo RE lo lo lo lo lo SIm lo lo lo lo lo!

Per si ar DO reglo aquesta merda de SOL nit.

Lo lo lo lo RE lo lo lo lo lo SIm lo lo lo lo lo!

Per si ar DO reglo aquesta merda de SOL nit.



Li dic adeu, li RE dic adeu SIm a la foto, a DO mor meu.

SOL Li dic adeu, li RE dic adeu, SIm que em tornis DO tot lo meu.