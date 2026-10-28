Lo lo lo (Acords)

Una oda t'he escrit

Acords Acords
Al·lèrgiques al Pol·len
allergiques al pollen allarma
allergiques al pollen allarma
SOLUna REoda t'he esSImcrit
per si arDOreglo aquesta merda de SOLnit.
El meu REnòvio no m'esSImtima,
no m'esDOtima.

SOLUn, REdos, tres, SImi.

SOLCrec que porta micos a la REcara,
SImtants que no es pot mirar al miDOrall.
SOLEl més hippie porta ameriREcana,
SImdiu que he d'aprendre a deixar DOanar.
SOLCrec que se li pujarà la REfama
SImi que es pira a viure al RaDOval.
SOLNomés quatre acords a la guiREtarra,
SImdiu que ara també vol canDOtar.

SOLLo lo lo lo RElo lo lo lo lo SImlo lo lo lo lo!
DODiu que ara també vol canSOLtar.
Lo lo lo RElo lo lo lo lo SImlo lo lo lo lo lo!
DODiu que ara també vol canSOLtar.

M'ha entrat la ploreREra en aSImquesta voreDOra,
tinc SOLel cor geRElat dins la teSImva neveDOra.
M'ha enSOLtrat la ploreREra en aSImquesta voreDOra,
SOLm'han atraREcat, no SImtinc la carteDOra.
SOLLi dic adeu, li REdic adeu SIma la foto, aDOmor meu.
SOLLi dic adeu, li REdic adeu, SImque em tornis DOtot lo meu.
SOLLi dic adeu, li REdic adeu SIma la foto, aDOmor meu.
SOLLi dic adeu, li REdic adeu, SImque em tornis DOtot lo meu.

Una SOLoda t'he esREcrit, una SImoda t'he esDOcrit, una SOLoda t'he esREcrit SIm
per si arDOreglo aquesta merda de SOLnit.

Lo lo lo lo RElo lo lo lo lo SImlo lo lo lo lo!
Per si arDOreglo aquesta merda de SOLnit.
Lo lo lo lo RElo lo lo lo lo SImlo lo lo lo lo!
Per si arDOreglo aquesta merda de SOLnit.

Li dic adeu, li REdic adeu SIma la foto, aDOmor meu.
SOLLi dic adeu, li REdic adeu, SImque em tornis DOtot lo meu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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