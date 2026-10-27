REmaj7 LAmaj7 DO#m SIm REmaj7 LAmaj7 MI



LAmaj7 Des de que has entrat que no m'has REmaj7 llevat es ullets de damunt.

Menosmal que ai SIm7 xò s'havia acabat.

M'has MI agafat pes braç REmaj7 per fer-me un pedaç quan m'has dit:

LAmaj7 No saps com estic enyorant tots a REmaj7 quests anys.



SIm7 No me miris així, que ja sé què vol MI dir.



Però digue'm per què esteim fent REmaj7 tot, LAmaj7 tot, tot

lo que DO#m vàrem dir que SIm no faríem.

REmaj7 Tot, tot, LAmaj7 tot

lo que romp es MI6 coret.



LAmaj7 No vull estar amb ningú que no siguis REmaj7 tu,

però ja LAmaj7 saps que es SIm7 mal que me MI fas

fa des REmaj7 nus un desenllaç.



SIm7 No me prenguis es pèl.

He ha MI gut de redecorar

sa SIm7 sala on vos vaig trobar, ja no en queda MI res.



Però digue'm per què esteim fent REmaj7 tot, LAmaj7 tot, tot

lo que DO#m vàrem dir que SIm no faríem.

REmaj7 Tot, tot, LAmaj7 tot

lo que romp es MI6 coret,

esteim fent REmaj7 tot, tot, LAmaj7 tot

lo que DO#m vàrem dir que SIm no faríem.

REmaj7 Tot, tot, LAmaj7 tot.



Lo que romp es co SIm7 ret, lo que romp es MI coret,

lo que romp es co SIm7 ret, lo que romp es MI coret.



REmaj7 Tot, tot, LAmaj7 tot

lo que DO#m vàrem dir que SIm no faríem.

REmaj7 Tot, tot, LAmaj7 tot

lo que romp es MI coret.



RE#maj7 LA#maj7 REm DOm RE#maj7 LA#maj7 FA



Esteim fent RE#maj7 tot, tot, LA#maj7 tot, REm DOm

RE#maj7 tot, tot, LA#maj7 tot...

Tot, tot, tot. FA