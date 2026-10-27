LAmaj7Des de que has entrat que no m'has REmaj7llevat es ullets de damunt. Menosmal que aiSIm7xò s'havia acabat. M'has MIagafat pes braç REmaj7per fer-me un pedaç quan m'has dit: LAmaj7No saps com estic enyorant tots aREmaj7quests anys.
SIm7No me miris així, que ja sé què vol MIdir.
Però digue'm per què esteim fent REmaj7tot, LAmaj7tot, tot lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem. REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot lo que romp es MI6coret.
LAmaj7No vull estar amb ningú que no siguis REmaj7tu, però ja LAmaj7saps que es SIm7mal que me MIfas fa des REmaj7nus un desenllaç.
SIm7No me prenguis es pèl. He haMIgut de redecorar sa SIm7sala on vos vaig trobar, ja no en queda MIres.
Però digue'm per què esteim fent REmaj7tot, LAmaj7tot, tot lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem. REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot lo que romp es MI6coret, esteim fent REmaj7tot, tot, LAmaj7tot lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem. REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot.
Lo que romp es coSIm7ret, lo que romp es MIcoret, lo que romp es coSIm7ret, lo que romp es MIcoret.
REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem. REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot lo que romp es MIcoret.