Lo que romp es coret (Acords)

Des de que has entrat que no m'has llevat es ullets de damunt

Acords Acords
Maria Jaume
REmaj7 LAmaj7 DO#m SIm REmaj7 LAmaj7 MI

LAmaj7Des de que has entrat que no m'has REmaj7llevat es ullets de damunt.
Menosmal que aiSIm7xò s'havia acabat.
M'has MIagafat pes braç REmaj7per fer-me un pedaç quan m'has dit:
LAmaj7No saps com estic enyorant tots aREmaj7quests anys.

SIm7No me miris així, que ja sé què vol MIdir.

Però digue'm per què esteim fent REmaj7tot, LAmaj7tot, tot
lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem.
REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot
lo que romp es MI6coret.

LAmaj7No vull estar amb ningú que no siguis REmaj7tu,
però ja LAmaj7saps que es SIm7mal que me MIfas
fa des REmaj7nus un desenllaç.

SIm7No me prenguis es pèl.
He haMIgut de redecorar
sa SIm7sala on vos vaig trobar, ja no en queda MIres.

Però digue'm per què esteim fent REmaj7tot, LAmaj7tot, tot
lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem.
REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot
lo que romp es MI6coret,
esteim fent REmaj7tot, tot, LAmaj7tot
lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem.
REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot.

Lo que romp es coSIm7ret, lo que romp es MIcoret,
lo que romp es coSIm7ret, lo que romp es MIcoret.

REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot
lo que DO#mvàrem dir que SImno faríem.
REmaj7Tot, tot, LAmaj7tot
lo que romp es MIcoret.

RE#maj7 LA#maj7 REm DOm RE#maj7 LA#maj7 FA

Esteim fent RE#maj7tot, tot, LA#maj7tot, REm DOm
RE#maj7tot, tot, LA#maj7tot...
Tot, tot, tot. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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