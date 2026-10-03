MI



LAm Loco, REm cerques pa SOL ïsos tro LAm picals,

REm flors i SOL dones natu LAm rals,

bi FA quinis, dài REm quiris, tu MI cans.

LAm Loco, REm medi SOL terrani assole LAm llat,

REm "són tran SOL quils els habi LAm tants"

a FA firmen els REm guiris lo MI cals.



REm Tocadiscos peru DO ans, ho SOL tels,

REm souvenirs d'art a DO fri SOL cà,

REm platges verges a pos DO tals, tam SOL bors,

REm guitarrons desa DO fi SOL nats.



Qui s'a LAm punta a SOL ballar FA da MI munt la mar?

LAm SOL FA MI

Qui s'a LAm punta a SOL dormir FA i a MI somiar?

LAm SOL FA MI



LAm Loco, REm cerques pa SOL ïsos tro LAm picals,

REm flors i SOL dones natu LAm rals,

bi FA quinis, dài REm quiris, tu MI cans.



REm Xeremies, taper- DO wares, SOL olé!

REm Shorts i twingos DO de SOL lloguer,

REm sobrassada i co DO carrois, SOL molt bons

REm una ensaïma DO da pren SOL el vol.



Qui s'a LAm punta a SOL ballar FA da MI munt la mar?

LAm SOL FA MI

Qui s'a LAm punta a SOL dormir FA i a MI somiar?

LAm SOL FA MI



REm Tocadiscos pe DO ruans, SOL hotels,

REm souvenirs d'art DO a SOL fricà,

REm platges verges a DO postals, SOL tambors,

REm guitarrons de DO sa SOL finats.

REm Xeremies, taper- DO wares, SOL olé!

REm Shorts i twingos DO de SOL lloguer,

REm sobrassada i co DO carrois, SOL molt bons

REm una ensaïma DO da pren SOL el vol.



Qui s'a LAm punta a SOL ballar FA da MI munt la mar?

LAm SOL FA MI

Qui s'a LAm punta a SOL dormir FA i a MI somiar?

LAm SOL FA MI

Qui s'a LAm punta a SOL ballar FA da MI munt la mar?

Qui s'a LAm punta a SOL dormir FA i a MI somiar?