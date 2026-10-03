Loco (Acords)

Una ensaïmada pren el vol

Acords Acords
Antònia Font
MI

LAmLoco, REmcerques paSOLïsos troLAmpicals,
REmflors i SOLdones natuLAmrals,
biFAquinis, dàiREmquiris, tuMIcans.
LAmLoco, REmmediSOLterrani assoleLAmllat,
REm"són tranSOLquils els habiLAmtants"
aFAfirmen els REmguiris loMIcals.

REmTocadiscos peruDOans, hoSOLtels,
REmsouvenirs d'art aDOfriSOLcà,
REmplatges verges a posDOtals, tamSOLbors,
REmguitarrons desaDOfiSOLnats.

Qui s'aLAmpunta a SOLballar FAdaMImunt la mar?
LAm SOL FA MI
Qui s'aLAmpunta a SOLdormir FAi a MIsomiar?
LAm SOL FA MI

LAmLoco, REmcerques paSOLïsos troLAmpicals,
REmflors i SOLdones natuLAmrals,
biFAquinis, dàiREmquiris, tuMIcans.

REmXeremies, taper-DOwares, SOLolé!
REmShorts i twingos DOde SOLlloguer,
REmsobrassada i coDOcarrois, SOLmolt bons
REmuna ensaïmaDOda pren SOLel vol.

Qui s'aLAmpunta a SOLballar FAdaMImunt la mar?
LAm SOL FA MI
Qui s'aLAmpunta a SOLdormir FAi a MIsomiar?
LAm SOL FA MI

REmTocadiscos peDOruans, SOLhotels,
REmsouvenirs d'art DOaSOLfricà,
REmplatges verges a DOpostals, SOLtambors,
REmguitarrons deDOsaSOLfinats.
REmXeremies, taper-DOwares, SOLolé!
REmShorts i twingos DOde SOLlloguer,
REmsobrassada i coDOcarrois, SOLmolt bons
REmuna ensaïmaDOda pren SOLel vol.

Qui s'aLAmpunta a SOLballar FAdaMImunt la mar?
LAm SOL FA MI
Qui s'aLAmpunta a SOLdormir FAi a MIsomiar?
LAm SOL FA MI
Qui s'aLAmpunta a SOLballar FAdaMImunt la mar?
Qui s'aLAmpunta a SOLdormir FAi a MIsomiar?

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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