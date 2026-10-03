MI Loco, LAm cerques pa REm ïsos tro SOL picals, LAm flors i REm dones natu SOL rals, LAm bi quinis, dài FA quiris, tu REm cans. MI Loco, LAm medi REm terrani assole SOL llat, LAm "són tran REm quils els habi SOL tants" LAm a firmen els FA guiris lo REm cals. MI Tocadiscos peru REm ans, ho DO tels, SOL souvenirs d'art a REm fri DO cà, SOL platges verges a pos REm tals, tam DO bors, SOL guitarrons desa REm fi DO nats. SOL Qui s'a punta a LAm ballar SOL da FA munt la mar? MI LAm SOL FA MI Qui s'a punta a LAm dormir SOL i a FA somiar? MI LAm SOL FA MI Loco, LAm cerques pa REm ïsos tro SOL picals, LAm flors i REm dones natu SOL rals, LAm bi quinis, dài FA quiris, tu REm cans. MI Xeremies, taper- REm wares, DO olé! SOL Shorts i twingos REm de DO lloguer, SOL sobrassada i co REm carrois, DO molt bons SOL una ensaïma REm da pren DO el vol. SOL Qui s'a punta a LAm ballar SOL da FA munt la mar? MI LAm SOL FA MI Qui s'a punta a LAm dormir SOL i a FA somiar? MI LAm SOL FA MI Tocadiscos pe REm ruans, DO hotels, SOL souvenirs d'art REm a DO fricà, SOL platges verges a REm postals, DO tambors, SOL guitarrons de REm sa DO finats. SOL Xeremies, taper- REm wares, DO olé! SOL Shorts i twingos REm de DO lloguer, SOL sobrassada i co REm carrois, DO molt bons SOL una ensaïma REm da pren DO el vol. SOL Qui s'a punta a LAm ballar SOL da FA munt la mar? MI LAm SOL FA MI Qui s'a punta a LAm dormir SOL i a FA somiar? MI LAm SOL FA MI Qui s'a punta a LAm ballar SOL da FA munt la mar? MI Qui s'a punta a LAm dormir SOL i a FA somiar? MI
Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.