MIm7Mmmm! LAm7 SIm7
MIm7MushkinLAm7ha, MushSIm7kinha.
Del teu cor la becàriMIm7a
i tu jugues a portar la LAm7contràSIm7ria.
Lu bonic se'n va amb MIm7l'aire,
i, carinyo, crec que no ens queMIm7da
LAm7gaire (no ens queda gaire). SIm7
Però, mi amor, no m'aMIm7guanto, LAm7
t'he plantat loSIm7tus
perquè estiguis al MIm7tantu. LAm7 SIm7
Però, mi amor, MIm7no m'aguanto, LAm7
t'he plantat loSIm7tus
perquè estiguis al MIm7tantu. LAm7 SIm7
MIm7Que són per tu les flors de
MIm7lotus, lotus, lotus.
Que seràs LAm7tu la indicada, ja ho noSIm7to.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Que si és LAm7per perdre el temps, no m'aproSIm7po.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Ets LAm7tu la indicada, ja ho SIm7noto.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Tu LAm7em vacil·les quan jo m'aproSIm7po.
No hi ha hagut mai res semMIm7blant,
clar que és, per MIm7tant.
Tu i jo som noLAm7tícia com Fabrizio SIm7Román (no, no).
MIm7Quan em mires des de dalt,
com pot ser que siLAm7guis tan sexy i eSIm7legant?
Lu fàcil sempre és MIm7deixar-ho córrer, ma,
LAm7deixar-ho anar. SIm7
Lu fàcil sempre és MIm7deixar-ho córrer, ma,
peLAm7rò ho he vist SIm7clar.
Però, mi amor, no m'aMIm7guanto, LAm7
t'he plantat loSIm7tus
perquè estiguis al MIm7tantu. LAm7 SIm7
Però, mi amor, MIm7no m'aguanto, LAm7
t'he plantat loSIm7tus
perquè estiguis al MIm7tantu. LAm7 SIm7
MIm7Que són per tu les flors de
MIm7lotus, lotus, lotus.
Que seràs LAm7tu la indicada, ja ho noSIm7to.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Que si és LAm7per perdre el temps, no m'aproSIm7po.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Ets LAm7tu la indicada, ja ho SIm7noto.
MIm7Són per tu les
MIm7lotus, lotus, lotus.
Tu LAm7em vacil·les quan jo m'aproSIm7po.
MIm7 LAm7 SIm7
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.