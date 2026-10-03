Love Song (Acords)

Quan són davall sa lluna i no són davall es sol

Acords Acords
Antònia Font
SOL DO SOL DO SOL DO RE

SOLS'aire l'atraRE/FA#vessa en un MIm7minut,
i SOLun avió de RE/FA#ferro bimoMIm7tor
vola més enDOllà des niguls
a LAmnou coma cinc mil peus d'alSImtitud, laDOtitud sud.
SOLMos precipiRE/FA#tam damunt París, MIm7
i SOLsa maniobra RE/FA#és en desMIm7cens.
He d'escriure un DOvers, un moment,
diLAmria que es teus llavis són SImhiverns i DOsomREriures.

SOL DO SOL DO SOL DO RE

I el SOLcel se RE/FA#perd en si maMIm7teix.
SOLÉs una esRE/FA#fera intanMIm7gible en els ocells,
en DOtotes direccions soLAmbrevolen,
i sempre es horitSImzons equiDOdisten
SOLcom es RE/FA#pols i s'EquaMIm7dor
quan SOLsón davall sa RE/FA#lluna i no MIm7són davall es sol.
DiDOria que es teu cos el conLAmsider
i que es meu senSImtiment se desDOpisREta.

SOL DO SOL DO SOL DO RE
MIm DO MIm DO MIm DO SOL RE

REm7Nanananana RE7sus2na REnaa! Es meu eclipsi total.
REm7nanananana RE7sus2na REnaa! Sa meva love song.
REm7nanananana RE7sus2na REnaa! Es meu suïcidi mental.
REm7nanananaRE7sus2na REna naa! Ballam fox trot.
REm7nanananana RE7sus2na REnaa! Es meu eclipsi total.
REm7nanananana RE7sus2na REnaa! Sa meva love song.
REm7nanananana RE7sus2na REnaa! Es meu suïcidi mental.
REm7nanananaRE7sus2na REna naa! Ballam fox trot.
REm7nananaRE7sus2naREna na naa!
REm7nananaRE7sus2naREna na naa!
REm7nananaRE7sus2naREna na naa!
REm7nananaRE7sus2naREna na naa.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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