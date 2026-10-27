A ningú li agraDOda que el truquin a casa a les cinc del matí.
Em molesta molt que m'arLAmribis tard, amb el fred que fot, una hora aquí dret. Però que no te n'adoLAmnes que això és un suplici? No podem seguir així. Però que no te n'adoFAnes que l'amor entre els dos està tan malferit? SOL Per què m'atabaDOles donant tot el dia la teva opinió?
Cal que et repeteixis dient-me el que penses de tots els meus acLAmtes? A veure si entens que ja soc prou granLAmdet per caminar FAsolet per aquests mons de Déu, SOL que tu ja ets prou grandeFAta per parar de fer el tonto i deixar fer als demés! SOL
Més val que ho deiDOxem! Que la vida són dos MImdies! Que m'agrada el ping FApong, mentre escolto Pink SOLFloyd, a la llum del maLAmtí. SOL Més val que ho deiDOxem! Que la vida són dos MImdies! Que m'agrada el ping FApong, mentre escolto Pink SOLFloyd, a la llum del maLAmtí, SOL que m'agrada el ping FApong, mentre escolto Pink SOLFloyd, a la llum del maDOtí.
Ja portem dos DOmesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries aDOgafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et deLAmmano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que tamFAbé tu estaràs impacient per saber sobre mi. SOL Estic poc a DOcasa, perquè està molt trista i li falta color.
Que el meu llit se'm fa gran, que les LAmnits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola, em revolco amb neLAmguit. La teva nevera feia molt menys soroll. I quan esmorzo FAposo el 3/24 per no sentir-me sol! SOL
Més val que torDOnem! Que jo sé que m'esMImtimes! I que encara no he renFAtat el teu mocador SOLgroc per sentir olor de LAmtu. SOL Més val que torDOnem! Que jo sé que m'esMImtimes! I que encara no he renFAtat el teu mocador SOLgroc per sentir olor de LAmtu, SOL i que encara no he renFAtat el teu mocador SOLgroc per sentir olor de DOtu.