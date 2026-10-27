SISense MI/FA#permís,
SIem poso un MI/FA#somriure que em senti bé,
SIi senMI/FA#se avís,
SIla viMI/FA#da em regala el millor que té.
MImaj7Amor infinit,
RE#m7i amics amb qui reescriuDO#m7re la història i compartir plaers. FA#7
MImaj7M’omplo l’esperit
RE#m7si abraço l’esperança i DO#m7el cor sencers. FA#7
MImaj7La por no hi és.
SILlums MI/FA#de colors,
SIen MI/FA#l’aire l’olor de retrobaments,
SIsento MI/FA#remors,
SItots MI/FA#som a taula esperant si vens.
MImaj7Amor sense fre,
RE#m7amb gotes d’alegria ben DO#m7fresca per seguir avançant, FA#7
MImaj7espurnes de fe,
RE#m7la vida és bona quan vaig DO#m7endavant, FA#7
MImaj7sempre sumant.
SIÉs especial,
MIviu sempre en mi,
DO#mcom un regal,
FA#per descobrir,
SIcom un nou encís.
MIM’agrada tant fer-te feliç. DO#m
FA#Oh! Oh! Oh!
SIPenMI/FA#so un desig,
SIl’aMI/FA#gafo amb les ales de la il·lusió.
SIM’aMI/FA#trapa la nit…
MImaj7Vaig a dormir,
RE#m7demà la matinada durà un DO#m7nou dia per despertar, FA#7
MImaj7detalls sense fi,
RE#m7això és com una festa i DO#m7no vull parar… FA#7
MImaj7de somiar.
SIÉs MIesDO#mpeciFA#al,
SIviu MIsemDO#mpre en FA#mi,
SIcom MIun DO#mreFA#gal,
SIper MIdesDO#mcoFA#brir,
SIcom MIun DO#mnou enFA#cís.
SIM’aMIgrada tant DO#mfer-te feFA#liç.
SI MI DO#m FA# Oh! Oh! Oh!
SIÉs MIesDO#mpeciFA#al,
SIviu MIsemDO#mpre en FA#mi,
SIcom MIun DO#mreFA#gal,
SIper MIdesDO#mcoFA#brir,
SIcom MIun DO#mnou enFA#cís.
SIM’aMIgrada tant DO#mfer-te feFA#liç.
SI MI DO#m FA# Oh! Oh! Oh!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.