M'agradaria ser un lèmur (Acords)

Voldria ser un cangur

Acords Acords
The New Raemon
DOadd9Voldria SOL6ser un cangur
DOadd9per poSOL6der passar de tu,
DOadd9saltar SOL6i menjar herba.

DOadd9Voldria SOL6ser un llimac
DOadd9i baveSOL6jar amb dignitat,
DOadd9no com SOL6un merda.

DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur,
DOadd9que no SOL6sé com són,
FAi SOL6no penLAmsar en tu.

DOadd9Tu poSOL6dries ser un MP3,
DOadd9per no SOL6ocupar tant lloc
DOadd9en el SOL6meu cor;
DOadd9o ser SOL6un gavià i així jo
DOadd9tindria SOL6excusa per
DOadd9estar SOL6tancat.

DOadd9M’agraSOL6daria ser Nesquik
DOadd9per poSOL6der dissoldre’m ja
FAi SOL6no penLAmsar en tu.
DOadd9M’agraSOL6daria ser Nesquik
DOadd9per poSOL6der dissoldre’m ja
FAi SOL6no penLAmsar en tu.

DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6

DOadd9Voldria SOL6ser un bulldog
DOadd9amb un SOL6nom horrible
DOadd9per no SOL6tenir esperança.
DOadd9Voldria SOL6ser un cargol
DOadd9i ser SOL6hermafrodita
DOadd9o un esSOL6carabat antinuclear.

DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur,
DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan,
FAi SOL6no penLAmsar en tu.
DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur,
DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan,
FAi SOL6no penLAmsar en tu.
DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur,
DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan,
FAi SOL6no penLAmsar en tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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