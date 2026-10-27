DOadd9Voldria SOL6ser un cangur DOadd9per poSOL6der passar de tu, DOadd9saltar SOL6i menjar herba.
DOadd9Voldria SOL6ser un llimac DOadd9i baveSOL6jar amb dignitat, DOadd9no com SOL6un merda.
DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur, DOadd9que no SOL6sé com són, FAi SOL6no penLAmsar en tu.
DOadd9Tu poSOL6dries ser un MP3, DOadd9per no SOL6ocupar tant lloc DOadd9en el SOL6meu cor; DOadd9o ser SOL6un gavià i així jo DOadd9tindria SOL6excusa per DOadd9estar SOL6tancat.
DOadd9M’agraSOL6daria ser Nesquik DOadd9per poSOL6der dissoldre’m ja FAi SOL6no penLAmsar en tu. DOadd9M’agraSOL6daria ser Nesquik DOadd9per poSOL6der dissoldre’m ja FAi SOL6no penLAmsar en tu.
DOadd9SOL6DOadd9SOL6DOadd9SOL6DOadd9SOL6
DOadd9Voldria SOL6ser un bulldog DOadd9amb un SOL6nom horrible DOadd9per no SOL6tenir esperança. DOadd9Voldria SOL6ser un cargol DOadd9i ser SOL6hermafrodita DOadd9o un esSOL6carabat antinuclear.
DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur, DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan, FAi SOL6no penLAmsar en tu. DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur, DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan, FAi SOL6no penLAmsar en tu. DOadd9M’agraSOL6daria ser un lèmur, DOadd9i és SOL6que no sé què collons fan, FAi SOL6no penLAmsar en tu.