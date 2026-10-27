DOadd9 Voldria SOL6 ser un cangur

DOadd9 per po SOL6 der passar de tu,

DOadd9 saltar SOL6 i menjar herba.



DOadd9 Voldria SOL6 ser un llimac

DOadd9 i bave SOL6 jar amb dignitat,

DOadd9 no com SOL6 un merda.



DOadd9 M’agra SOL6 daria ser un lèmur,

DOadd9 que no SOL6 sé com són,

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.



DOadd9 Tu po SOL6 dries ser un MP3,

DOadd9 per no SOL6 ocupar tant lloc

DOadd9 en el SOL6 meu cor;

DOadd9 o ser SOL6 un gavià i així jo

DOadd9 tindria SOL6 excusa per

DOadd9 estar SOL6 tancat.



DOadd9 M’agra SOL6 daria ser Nesquik

DOadd9 per po SOL6 der dissoldre’m ja

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.

DOadd9 M’agra SOL6 daria ser Nesquik

DOadd9 per po SOL6 der dissoldre’m ja

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.



DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6 DOadd9 SOL6



DOadd9 Voldria SOL6 ser un bulldog

DOadd9 amb un SOL6 nom horrible

DOadd9 per no SOL6 tenir esperança.

DOadd9 Voldria SOL6 ser un cargol

DOadd9 i ser SOL6 hermafrodita

DOadd9 o un es SOL6 carabat antinuclear.



DOadd9 M’agra SOL6 daria ser un lèmur,

DOadd9 i és SOL6 que no sé què collons fan,

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.

DOadd9 M’agra SOL6 daria ser un lèmur,

DOadd9 i és SOL6 que no sé què collons fan,

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.

DOadd9 M’agra SOL6 daria ser un lèmur,

DOadd9 i és SOL6 que no sé què collons fan,

FA i SOL6 no pen LAm sar en tu.