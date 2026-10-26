M'agraden els colors (Acords)

M’agraden els colors, les camises florejades

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MI LA FA#m7 SI7 MI LA FA#m7 SI7

MIM’agraden els colors, les LAcamises florejades,
FA#m7turqueses, verds elèctrics, SI7grocs i blaus.
MIEl negre no és el rei, noLAmés la mandra explica
FA#m7que no intentem trobar comSI7binacions més divertides.

MICom m’agrada aixecar-me i LAesmorzar
FA#m7amb aquella mala llet que SI7no se’n va.
MICamino pel carrer amb la LAmarxa posada,
FA#m7m’agrada com et mous i, si SI7no et mous, també m’agrada.

DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.

SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
jo vull viure MIben content.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
MIs’ha d’anar on bufa el vent.

MIPrendre sol a cada LAcantonada,
FA#m7treballar i que tot surti SI7com pensava.
MIComences un projecte i va LAsupermalament,
FA#m7no passa res, a pit i coll, SI7que passa constantment.

MIM’agraden les històries que LAm’expliquen pel carrer,
FA#m7tots aquests personatges SI7que no saben ni què fer.
MIM’agrada escoltar i també LAque m’escoltin,
FA#m7m’agrada perdre el temps SI7tot esperant que el temps s’esgoti.

DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.

SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
jo vull viure MIben content.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
MIs’ha d’anar on bufa el vent.

DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.

SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
jo vull viure MIben content.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament,
MIs’ha d’anar on bufa el vent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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