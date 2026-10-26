MIM’agraden els colors, les LAcamises florejades, FA#m7turqueses, verds elèctrics, SI7grocs i blaus. MIEl negre no és el rei, noLAmés la mandra explica FA#m7que no intentem trobar comSI7binacions més divertides.
MICom m’agrada aixecar-me i LAesmorzar FA#m7amb aquella mala llet que SI7no se’n va. MICamino pel carrer amb la LAmarxa posada, FA#m7m’agrada com et mous i, si SI7no et mous, també m’agrada.
DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, jo vull viure MIben content. SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, MIs’ha d’anar on bufa el vent.
MIPrendre sol a cada LAcantonada, FA#m7treballar i que tot surti SI7com pensava. MIComences un projecte i va LAsupermalament, FA#m7no passa res, a pit i coll, SI7que passa constantment.
MIM’agraden les històries que LAm’expliquen pel carrer, FA#m7tots aquests personatges SI7que no saben ni què fer. MIM’agrada escoltar i també LAque m’escoltin, FA#m7m’agrada perdre el temps SI7tot esperant que el temps s’esgoti.
DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, jo vull viure MIben content. SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, MIs’ha d’anar on bufa el vent.
DOTot és guai quan SI7ho veig tot guai.
SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, jo vull viure MIben content. SOL#No hi ha temps LAper sentir-se malament, MIs’ha d’anar on bufa el vent.