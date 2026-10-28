MIm LA7
RE
SOLM'han transportat les paDOraules,
SOLm'he ficat a dins dels DOaltres,
SOLhe viscut la seva hisDOtòria
i SOLhe vist el que imagiDOnaven.
RE
SOLHe tret secrets d'algun DOsavi,
SOLtrucs i encanteris fanDOtàstics,
esSOLtranyes maneres de DOviure
SOLque em fan petar de DOriure.
El REcim més SOLalt del plaDOneta,
la RElluna més SOLmaca i més DOplena,
el REcap del més SOLtocat de DOl'ala,
seREcrets de SOLmonstres i DOfaSIdes.
M'enMImcanta llegir aLA7bans d'anar a dorREmir. SI7
Sense MImmoure ni un peu, LA7puc arribar a tot arREreu.
LleSOLgint puc saber el que pasDOsava
SOLquan una bruixa voDOlava,
saSOLber com fer anar una joDOguina.
LleSOLgint puc saber com s'arDOriba.
Al REcim més SOLalt del plaDOneta,
la RElluna més SOLmaca i més DOplena,
el REcap del més SOLtocat de DOl'ala,
seREcrets de SOLmonstres i DOfaSIdes.
M'enMImcanta llegir aLA7bans d'anar a dorREmir. SI7
Sense MImmoure ni un peu, LA7puc arribar a tot arREreu.
SOL DO
SOL DO
SOL DO
SOL DO
Al REcim més SOLalt del plaDOneta,
la RElluna més SOLmaca i més DOplena,
el REcap del més SOLtocat de DOl'ala,
seREcrets de SOLmonstres i DOfaSIdes.
M'enMImcanta llegir aLA7bans d'anar a dorREmir. SI7
Sense MImmoure ni un peu, LA7puc arribar a tot arREreu. SI7
I MImmai no sabreu d'allà on LA7vinc perquè he estat lleREgint.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.