La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
M'encanta
SI♭ria que no hi hagués expecta SOLmtiva,
que l'objectiu si
MI♭gués tan sols sentir la FAvida. SI♭Intentaria que SOLmres durés tan poc,
que
MI♭no hi hagués algoritmes apla FAnant les nostres vides. MI♭Desitjaria tro FAbar-te cada dia
i,
SI♭com fem a l'estiu, passe MI♭jar-nos tota l'illa. DOm7I provaria de ti FArar el temps enrere
i
SI♭repetir el mateix sense que MI♭fos una carrera. DOm FA
Canviaran els
MI♭temps, hi hau FA7rà altra SI♭gent
vi
SOLmvint en aquest MI♭món, sen FA7tint el SI♭vent,
el
SOLmvent que tu i jo MI♭som.
M'encanta
SI♭ria saber que serà pos MI♭sible
que ho muntem tot dife
DOmrent per un món més sen FAsible. SI♭Desitjaria que fos MI♭una tonteria
ai
DOmxò de que per viure s'ha FAgi de treballar. MI♭M'encantaria que el sis FAtema fos un altre,
que
SI♭tot el que els rics tenen ho po MI♭guéssim expropiar. DOm7El que jo voldria és expro FApiar-me a mi mateix,
que
SI♭no hi haguessin límits, que la MI♭vida fluís més. FA
Canviaran els
MI♭temps, hi hau FA7rà altra SI♭gent
vi
SOLmvint en aquest MI♭món, sen FA7tint el SI♭vent,
el
SOLmvent que tu i jo MI♭som.
M'encan
SI♭taria. Oh- SOLmoh-oh!
que l'objectiu si
que
i,
i
Canviaran els
vi
el
M'encanta
que ho muntem tot dife
ai
que
que
Canviaran els
vi
el
M'encan