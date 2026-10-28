M'encantaria (Acords)

M'encantaria que no hi hagués expectativa

Acords Acords
Guillem Roma
guillem roma ritual d expropiacio
guillem roma ritual d expropiacio

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

M'encantaSI♭ria que no hi hagués expectaSOLmtiva,
que l'objectiu siMI♭gués tan sols sentir la FAvida.
SI♭Intentaria que SOLmres durés tan poc,
que MI♭no hi hagués algoritmes aplaFAnant les nostres vides.
MI♭Desitjaria troFAbar-te cada dia
i, SI♭com fem a l'estiu, passeMI♭jar-nos tota l'illa.
DOm7I provaria de tiFArar el temps enrere
i SI♭repetir el mateix sense que MI♭fos una carrera. DOm FA

Canviaran els MI♭temps, hi hauFA7rà altra SI♭gent
viSOLmvint en aquest MI♭món, senFA7tint el SI♭vent,
el SOLmvent que tu i jo MI♭som.

M'encantaSI♭ria saber que serà posMI♭sible
que ho muntem tot difeDOmrent per un món més senFAsible.
SI♭Desitjaria que fos MI♭una tonteria
aiDOmxò de que per viure s'haFAgi de treballar.
MI♭M'encantaria que el sisFAtema fos un altre,
que SI♭tot el que els rics tenen ho poMI♭guéssim expropiar.
DOm7El que jo voldria és exproFApiar-me a mi mateix,
que SI♭no hi haguessin límits, que la MI♭vida fluís més. FA

Canviaran els MI♭temps, hi hauFA7rà altra SI♭gent
viSOLmvint en aquest MI♭món, senFA7tint el SI♭vent,
el SOLmvent que tu i jo MI♭som.

M'encanSI♭taria. Oh-SOLmoh-oh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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