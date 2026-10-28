M'estimes tant que m'abonyegues (Acords)

Et sento a través

Acords Acords
Duble Buble
duble buble urbi et orbi
duble buble urbi et orbi
LAmEt DOsento a través
FAdel MImfibrociment.
LAmPots DOalmenys
FAtanMImcar la porta?

LAmNo DOsé què fer
FAsi MImno fos que
LAmescolto els teus DOgemecs
FAi MImtornes altre cop
LAmdel DOtot humida.

DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL

LAmEt DOsento a través
FAdel MImfibrociment
LAmmurDOmurant frases
FAobsMImcenes.

LAmNo DOsé què fer si no fos que
FAben MImacabat vindràs
LAmamb DOel cap cot rient
FAa fer-me'n còmMImplice.

DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL

DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi