LAmEt DOsento a través
FAdel MImfibrociment.
LAmPots DOalmenys
FAtanMImcar la porta?
LAmNo DOsé què fer
FAsi MImno fos que
LAmescolto els teus DOgemecs
FAi MImtornes altre cop
LAmdel DOtot humida.
DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSé SOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL
LAmEt DOsento a través
FAdel MImfibrociment
LAmmurDOmurant frases
FAobsMImcenes.
LAmNo DOsé què fer si no fos que
FAben MImacabat vindràs
LAmamb DOel cap cot rient
FAa fer-me'n còmMImplice.
DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSé SOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL
DOEl SOLperLAmfil SOLse't retalla
DOemSOLmarLAmcat SOLper la porta.
DOSé SOLque LAmja és el moment
SOLde DOser SOLel seu vell jarró
LAmobra. SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.