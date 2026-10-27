DO#mNo hi ha premi, no hi ha sort, DO#mno hi ha zona de confort DO#mquan m'abraça el fracàs, DO#mquan em sento com un dimarts.
LAPerò de sobte, quan desFAperto, m'han sortit dues aREmles. Són de ploma FAblava. Pujo a la terLArassa, flexiono les REmcames per agafar imFApuls i MIsalto ben aLAmmunt.
REmFAREmLAREmFAMI
DO#mSense baqueta ni tambor, DO#msense riure interior, DO#mquan em sento un fill bastard, DO#mquan em sento com un dimarts.
LAPerò de sobte, quan desFAperto, m'han sortit dues aREmles. Són de ploma FAblava. Pujo a la terLArassa, flexiono les REmcames i empleno els pulFAmons i MIsalto sense LAmpor.
REmFAREmLAREmFAMILA
DOVolo sobre LA#els carLArers, DOvolo LA#sobre els LArius, DOvolo amb LA#estorLAnells DOi soLA#bre els seus LAnius, DOvolo LA#amb els LAdrons, DOvolo amb LA#llamps i LAtrons DOvolo amb LA#altra LAgent DOque han salLA#tat com LAjo.
FAVolo sobre les menREmtides, per sobre els siFAlencis i totes les REmcoses que mai em vas LAdir, i totes les REmcoses que mai em vas FAdir. MI