M'han sortit dues ales (Acords)

No hi ha premi, no hi ha sort

Acords Acords
Mazoni
mazoni desig imbecil
mazoni desig imbecil
DO#m x4

DO#mNo hi ha premi, no hi ha sort,
DO#mno hi ha zona de confort
DO#mquan m'abraça el fracàs,
DO#mquan em sento com un dimarts.

LAPerò de sobte, quan desFAperto,
m'han sortit dues aREmles.
Són de ploma FAblava.
Pujo a la terLArassa,
flexiono les REmcames
per agafar imFApuls
i MIsalto ben aLAmmunt.

REm FA REm LA REm FA MI

DO#mSense baqueta ni tambor,
DO#msense riure interior,
DO#mquan em sento un fill bastard,
DO#mquan em sento com un dimarts.

LAPerò de sobte, quan desFAperto,
m'han sortit dues aREmles.
Són de ploma FAblava.
Pujo a la terLArassa,
flexiono les REmcames
i empleno els pulFAmons
i MIsalto sense LAmpor.

REm FA REm LA REm FA MI LA

DOVolo sobre LA#els carLArers,
DOvolo LA#sobre els LArius,
DOvolo amb LA#estorLAnells
DOi soLA#bre els seus LAnius,
DOvolo LA#amb els LAdrons,
DOvolo amb LA#llamps i LAtrons
DOvolo amb LA#altra LAgent
DOque han salLA#tat com LAjo.

FAVolo sobre les menREmtides,
per sobre els siFAlencis
i totes les REmcoses
que mai em vas LAdir,
i totes les REmcoses
que mai em vas FAdir. MI

FALa-ra-ra-ra-ra-ra-REmra-ra…
Ra-ra-ra-ra-FAra-ra…
Ra-ra-ra-ra-REmra-ra…
Ra-ra-ra-ra-LAra…
La-ra-ra-ra-REmra-ra…
La-ra-ra-ra-FAra.

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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