DO7M'hauria agradat viure en una FAmasia perduda entre alzines i pins vora el mar, allà a l'Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar. M'hauria agraDOdat.
DO7M'hauria agradat que per aqueFAlla finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat frenar massa tard o no trobar-me la mare, la nit de Nadal, plorant d'amaDOgat.
DO7Però ningú em va aviFAsar que es podia escriure una carta com qui demana el menú per diDOnar. Però ningú em va aviSOLsar i el cambrer no em fa FAcas i tot sol, en silenci, m'acabo el meu DOplat.
FADOSOL
DOM'hauria agradat que aquella promesa d'amor i tendresa no s'hagués transforFAmat, després de tants DOanys, en aquella SOLcarta distant de comiat. M'hauria agraDOdat.
DO7I m'hauria agraFAdat poder ser a casa els vespres tornant de la feina i dormir quan el sol també ho DOfa. M'hauria agraSOLdat. M'hauria agraDOdat. Però suDO7poso que això va com FAva, i, com sempre, potser vaig fer DOtard, i he de viure la SOLvida com qui encara somia que potser s'acomFApleixi allò que m'hauria agraSOLdat. Però potser vaig fer DOtard.