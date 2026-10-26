M'hauria agradat (Acords)

M'hauria agradat viure en una masia perduda entre alzines i pins vora el mar

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
DO

DO7M'hauria agradat viure en una FAmasia perduda entre alzines i pins vora el mar,
allà a l'Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar. M'hauria agraDOdat.

DO7M'hauria agradat que per aqueFAlla finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat
frenar massa tard o no trobar-me la mare, la nit de Nadal, plorant d'amaDOgat.

DO7Però ningú em va aviFAsar que es podia escriure una carta
com qui demana el menú per diDOnar.
Però ningú em va aviSOLsar i el cambrer no em fa FAcas
i tot sol, en silenci, m'acabo el meu DOplat.

FA DO SOL

DOM'hauria agradat que aquella promesa
d'amor i tendresa no s'hagués transforFAmat,
després de tants DOanys, en aquella SOLcarta distant
de comiat. M'hauria agraDOdat.

DO7I m'hauria agraFAdat poder ser a casa els vespres tornant de la feina i dormir
quan el sol també ho DOfa. M'hauria agraSOLdat. M'hauria agraDOdat.
Però suDO7poso que això va com FAva, i, com sempre, potser vaig fer DOtard,
i he de viure la SOLvida com qui encara somia que potser s'acomFApleixi allò
que m'hauria agraSOLdat. Però potser vaig fer DOtard.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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