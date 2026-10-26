FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol. M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc. M’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol. M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.
MICada vespre anar espeFA#mrant a ser un cop REmés. Uo, ho, ho. MIUn senzill feliç FA#mbri d’aire REdel no res. FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, MIhoo, lolo-loRErolo. FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, SIhoo, loro-lololo, lo-FA#mlo-lo.
M’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol. M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.
He dorSImmit a les pallisses entre estrelles adormides i he criREdat a les muntanyes que mai s’apagui la flama. He pasSImsat per mil cantines i he fingit que tu em seguies, obliREdant-me d’un petit detall.
FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol. M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.
He escaSImpat de les fugides, m’he cansat de ser tan lliure i crec REque ja he tocat sostre, ja ho començo tot pel postre. He baSImllat amb les petjades que deixaves quan marxaves, ploro i REsento com s’esberla tot.
Calma i SImvenç la hipocresia, pensa que tot és mentida, troba el REteu racó de glòria, reserva un lloc a la història. I quan SImtot això s’acabi, i quan tot això rebenti, pensaREràs en el bonic detall.
FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol. M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc. M’he trobat en un raLAcó del món, MIm’he trobat aquí tot REsol. FA#mM’he trobat en un raLAcó del món, SIhe trobat que no sé ni on soc. FA#m