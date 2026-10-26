M'he trobat (Acords)

M’he trobat en un racó del món, m’he trobat aquí tot sol

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol.
M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.
M’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol.
M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.

MICada vespre anar espeFA#mrant a ser un cop REmés. Uo, ho, ho.
MIUn senzill feliç FA#mbri d’aire REdel no res.
FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, MIhoo, lolo-loRErolo.
FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, SIhoo, loro-lololo, lo-FA#mlo-lo.

M’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol.
M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.

He dorSImmit a les pallisses entre estrelles adormides
i he criREdat a les muntanyes que mai s’apagui la flama.
He pasSImsat per mil cantines i he fingit que tu em seguies,
obliREdant-me d’un petit detall.

FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol.
M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.

He escaSImpat de les fugides, m’he cansat de ser tan lliure
i crec REque ja he tocat sostre, ja ho començo tot pel postre.
He baSImllat amb les petjades que deixaves quan marxaves,
ploro i REsento com s’esberla tot.

MICada vespre anar espeFA#mrant a ser un cop REmés. Uo, ho, ho.
MIUn senzill feliç FA#mbri d’aire REdel no res.
FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, MIhoo, lolo-loRErolo.
FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, SIhoo, loro-lololo, lo-FA#mlo-lo.
Uo, ho. LAHooo! Ho, MIhoo, lolo-loRErolo.
FA#mUo, ho. LAHooo! Ho, SIhoo, loro-lololo.

Calma i SImvenç la hipocresia, pensa que tot és mentida,
troba el REteu racó de glòria, reserva un lloc a la història.
I quan SImtot això s’acabi, i quan tot això rebenti,
pensaREràs en el bonic detall.

FA#mM’he trobat en un raREcó del món, FA#mm’he trobat aquí tot sol.
M’he trobat en un raLAcó del món, FA#mhe trobat que no sé ni on soc.
M’he trobat en un raLAcó del món, MIm’he trobat aquí tot REsol.
FA#mM’he trobat en un raLAcó del món, SIhe trobat que no sé ni on soc. FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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