M'hi vaig llan
DOçar! M'hi vaig llan SOLçar!
Vaig allu
FAnyar-me de tots, cada dia practi DOcava.
No em vaig guardar trucs ama
SOLgats,
tot el que
FAera llavors vaig apostar-ho a una DObanda.
Deien: «quin era el teu somni de
SOL→ SOL#mnen?», LAmdeien: «ja saps, una llum s'apaga, l'altra FAllum s'en SOLcén».
M'hi vaig do
DOnar! M'hi vaig do SOLnar!
I, per si al
FAgú està dubtant, juraré que m'esfor DOçava.
Vaig apuntar a l'estel més
SOLalt.
Vaig allu
No em vaig guardar trucs ama
tot el que
Deien: «quin era el teu somni de
M'hi vaig do
I, per si al
Vaig apuntar a l'estel més