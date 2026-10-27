M'hi vaig llençar (Acords)

M'hi vaig llançar! M'hi vaig llançar!

Acords Acords
Manel
M'hi vaig llanDOçar! M'hi vaig llanSOLçar!
Vaig alluFAnyar-me de tots, cada dia practiDOcava.
No em vaig guardar trucs amaSOLgats,
tot el que FAera llavors vaig apostar-ho a una DObanda.

Deien: «quin era el teu somni de SOL→SOL#mnen?»,
LAmdeien: «ja saps, una llum s'apaga, l'altra FAllum s'enSOLcén».

M'hi vaig doDOnar! M'hi vaig doSOLnar!
I, per si alFAgú està dubtant, juraré que m'esforDOçava.
Vaig apuntar a l'estel més SOLalt.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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