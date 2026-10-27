SI FA# x7
SIEh! Tu, que sempre vas entrebancat,
tu, que tens la vida feta un MInyap,
no hi pensis FA#més i aixeca el SIcap!
SIEh! Tu, que ja t'ofegues amb els plors,
tu, que ja no vols seguir lluiMItant
i els ulls no FA#et brillen amb enSIcant.
SeMIgur que ben a FA#prop
hi ha una SImà amiga
i MIella et pot cuFA#rar
aquesta SIgran ferida.
I si MIno trobes RE#ningú,
som SOL#m→aquí per FA#→estar amb DO#tu.
ReMIcorda que el FA#demà
serà més SIclar.
SI FA# x7
SIEh! Tu, que no tens ganes de saltar,
tu, que dius que ja no té senMItit
i no et baFA#tega res al SIpit.
SIEh! Tu, que sempre vas amb el cap cot,
tu, que sempre ets l'últim d'arriMIbar,
pitjor que un FA#drama shakespeariSIà!
SeMIgur que ben a FA#prop
hi ha una SImà amiga
i MIella et pot cuFA#rar
aquesta SIgran ferida.
I si MIno trobes RE#ningú,
som SOL#m→aquí per FA#→estar amb DO#tu.
ReMIcorda que el FA#demà
serà més SIclar.
Serà més DO#clar...
FA#Mai abanSOL#mdonis!
SIMai desisDO#teixis!
FA#→Surt de la LA#→gàbia
i aRE#m→prèn a SOL#→volar.
FA#Mai diguis mai!
SI MI FA# x6
SI MI FA# SI x6
I si MIno trobes RE#ningú,
som SOL#m→aquí per FA#→estar amb DO#tu.
ReMIcorda que el FA#demà
serà més SIclar.
ReMIcorda que el FA#demà
serà més SIclar.
ReMIcorda que el FA#demà
serà més SIclar.
SIEh! Tu!
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