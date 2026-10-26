  • Catorze /
  • Acords /
  • Madame (ningú no sabia el seu nom) (Acords)

Madame (ningú no sabia el seu nom) (Acords)

Ningú sap el seu nom

Acords Acords
Lluís Llach
MImNingú sap el seu nom,
SItothom li deia la MIm"Madame".
LAmRodona com una nou,
SIestirada i MImsuant,
DOa la platja amb el seu mallot
LAm6que va comprar a "Samaritan".
SITurista a la planxa
MImamb oli, SIsorMImra i sal.

MImI els nois que per la platja
SIla senten dolça MImroncar,
LAmamb aires de coqueta,
SIamant de qualsevol MImamant,
DOl'envolten i li canten,
LAm6el cor li fan esvalotar,
SIarrugues que s'amaguen,
MImdivises SIa guanyar.

MImOh! Que esvelta i SImaca
MImque esSItà avui, MIm"Madame!
LAmSembla una siMImrena sortiLAmdaMImdel LAmmar.
SIQuins cabells més ben tintats que MImduu SI"MaMImdame!
I ella res SIcomprèn,
SIensenya una dent,
DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.

SIQuina panxa MImés SIrodona MImté, "Madame!
LAmLes arrugues MIsón gentils i LAmsenMIsuals;
SI MI SI MIm SI SI9 MIm
LAmper poc preu seriMIa el vostre aLAmmant, "MaMIdame".
SII eMIlla SIres MImcomprèn,
SIensenya una dent,
DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.

MImI te n'aniràs a França.
SIMaleta plena de MImrecords,
LAmbarrets i castanyoles,
SIconyacs i moMImcadors,
DOenveja de veïnes
LAm6que no han tingut la sort
SId'anar a terres fadrines
MImi comprar uSIna MImcançó...

MImOh! Que esvelta i SImaca
MImque esSItà avui, MIm"Madame!
LAmSembla una siMImrena sortiLAmdaMImdel LAmmar.
SIQuins cabells més ben tintats que MImduu SI"MaMImdame!
I ella res SIcomprèn,
SIensenya una dent,
DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.

SIQuina panxa MImés SIrodona MImté, "Madame!
LAmLes arrugues MIsón gentils i LAmsenMIsuals;
SI MI SI MIm SI SI9 MIm
LAmper poc preu seriMIa el vostre aLAmmant, "MaMIdame".
SII eMIlla SIres MImcomprèn,
SIensenya una dent,
DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi