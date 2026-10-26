MImNingú sap el seu nom, SItothom li deia la MIm"Madame". LAmRodona com una nou, SIestirada i MImsuant, DOa la platja amb el seu mallot LAm6que va comprar a "Samaritan". SITurista a la planxa MImamb oli, SIsorMImra i sal.
MImI els nois que per la platja SIla senten dolça MImroncar, LAmamb aires de coqueta, SIamant de qualsevol MImamant, DOl'envolten i li canten, LAm6el cor li fan esvalotar, SIarrugues que s'amaguen, MImdivises SIa guanyar.
MImOh! Que esvelta i SImaca MImque esSItà avui, MIm"Madame! LAmSembla una siMImrena sortiLAmdaMImdel LAmmar. SIQuins cabells més ben tintats que MImduu SI"MaMImdame! I ella res SIcomprèn, SIensenya una dent, DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.
SIQuina panxa MImés SIrodona MImté, "Madame! LAmLes arrugues MIsón gentils i LAmsenMIsuals; SIMISIMImSISI9MIm LAmper poc preu seriMIa el vostre aLAmmant, "MaMIdame". SII eMIlla SIres MImcomprèn, SIensenya una dent, DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.
MImI te n'aniràs a França. SIMaleta plena de MImrecords, LAmbarrets i castanyoles, SIconyacs i moMImcadors, DOenveja de veïnes LAm6que no han tingut la sort SId'anar a terres fadrines MImi comprar uSIna MImcançó...
MImOh! Que esvelta i SImaca MImque esSItà avui, MIm"Madame! LAmSembla una siMImrena sortiLAmdaMImdel LAmmar. SIQuins cabells més ben tintats que MImduu SI"MaMImdame! I ella res SIcomprèn, SIensenya una dent, DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.
SIQuina panxa MImés SIrodona MImté, "Madame! LAmLes arrugues MIsón gentils i LAmsenMIsuals; SIMISIMImSISI9MIm LAmper poc preu seriMIa el vostre aLAmmant, "MaMIdame". SII eMIlla SIres MImcomprèn, SIensenya una dent, DOriu, SOLriu i SIres no MImdiu.