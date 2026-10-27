Màgia (Acords)

A fora, la nit. Les fulles caient amb violència

Acords Acords
Matís
REA fora, DOla nit. SOLLes fulles REcaient amb violència.
MImL'aire fred les arRErossega DOenllà. Es miren.
MImFa fred, REperò no el senten. DODins seu, el REbatec del moment.

SOLUna miRErada. Una caDOrícia que es fan amb REl'esguard.
SOLL'emoció de REla trobada i DOla incertesa del REdemà. Avui és MImaREra. DO

REUns llavis DOque es busSOLquen i es troben en REun petó tendre
MImque mai no haREvien imaDOginat tan dolç.
SOLUn instant de DOmàgia que els REtransporta.
SOLLa màgia REque ja ho omple DOtot mentre els REulls es tanquen.

I s'aLAmbracen, DOles coses de veSOLgades passen perREquè sí o LAmno.
I sobren les paDOraules, i a REfora, ja no fa SOL→RE→DO→REfred.

SOLUna miRErada. Una caDOrícia que es fan amb REl'esguard.
SOLUn instant de DOmàgia que els REtransporta.
SOLL'emoció de REla trobada i DOla incertesa del REdemà. Avui és MImaREra. DO RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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