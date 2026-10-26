Màgic whisky (Acords)

Quan et lleves un estrany matí

Acords Acords
Sau
sau per la porta de servei
sau per la porta de servei

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭ SI♭ DOm x4

LA♭Quan et lleSI♭ves un esDOmtrany matí
LA♭i veus que SI♭tot ha DOmcanviat,
LA♭no hi ha SI♭cap cosa en DOmel seu lloc,
LA♭no saps ben SI♭bé què DOmha passat,
LA♭només reSI♭cordes la DOmmitjanit
LA♭quan vam enSI♭trar en DOmaquell bar.
LA♭La boca SI♭seca,
LA♭la nit seSI♭rena, LA♭la lluna SI♭plena.

I DOtu i jo moMI♭rint
ens hem beFAgut l'enteniDOment,
i tu i jo baMI♭llant
enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.

DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar,
màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
gota SI♭a gota, liFAcor embruiDOxat.

DO→ LA♭→ SI♭ x2

LA♭Caient a SI♭terra molt DOmlentament,
LA♭venut SI♭a la graDOmvetat,
LA♭embriaSI♭gat anaves DOmmolt calent,
LA♭tenyit SI♭de líquid DOmdaurat.
LA♭Et vas beuSI♭re toDOmta la nit
LA♭en aSI♭quell bar de DOmcartró
LA♭amb fantaSI♭sies LA♭plenes de SI♭whisky
LA♭penjant la iSI♭maginació.

I DOtu i jo moMI♭rint
ens hem beFAgut l'enteniDOment,
i tu i jo baMI♭llant
enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.

DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar,
màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat.

UoDOoh. LA♭ SI♭

LA♭ SI♭ DOm x2

LA♭Uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh
LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh
LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh
LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh!
LA♭Només reSI♭cordes la DOmmitjanit
LA♭quan vam SI♭enDOmtrar en aquell bar.

LA♭La boca SI♭seca,
LA♭la nit seSI♭rena, LA♭la lluna SI♭plena.

I DOtu i jo moMI♭rint
ens hem beFAgut l'enteniDOment,
i tu i jo baMI♭llant
enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.

DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar,
màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat.
DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar,
màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat
gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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