La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭SI♭DOm x4
LA♭Quan et lleSI♭ves un esDOmtrany matí LA♭i veus que SI♭tot ha DOmcanviat, LA♭no hi ha SI♭cap cosa en DOmel seu lloc, LA♭no saps ben SI♭bé què DOmha passat, LA♭només reSI♭cordes la DOmmitjanit LA♭quan vam enSI♭trar en DOmaquell bar. LA♭La boca SI♭seca, LA♭la nit seSI♭rena, LA♭la lluna SI♭plena.
I DOtu i jo moMI♭rint ens hem beFAgut l'enteniDOment, i tu i jo baMI♭llant enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.
DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar, màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat gota SI♭a gota, liFAcor embruiDOxat.
DO→LA♭→SI♭ x2
LA♭Caient a SI♭terra molt DOmlentament, LA♭venut SI♭a la graDOmvetat, LA♭embriaSI♭gat anaves DOmmolt calent, LA♭tenyit SI♭de líquid DOmdaurat. LA♭Et vas beuSI♭re toDOmta la nit LA♭en aSI♭quell bar de DOmcartró LA♭amb fantaSI♭sies LA♭plenes de SI♭whisky LA♭penjant la iSI♭maginació.
I DOtu i jo moMI♭rint ens hem beFAgut l'enteniDOment, i tu i jo baMI♭llant enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.
DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar, màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat.
UoDOoh. LA♭SI♭
LA♭SI♭DOm x2
LA♭Uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh LA♭uooh SI♭uoDOmoh uooh uooh! LA♭Només reSI♭cordes la DOmmitjanit LA♭quan vam SI♭enDOmtrar en aquell bar.
I DOtu i jo moMI♭rint ens hem beFAgut l'enteniDOment, i tu i jo baMI♭llant enmig d'uFAna pista d'asDO→SOLfalt.
DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar, màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat. DOMàgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat parlant SI♭distrets a les FAbarres de DObar, màgic SI♭whisky, que ens FAhas destil·DOlat gota a SI♭gota, liFAcor embruiDO→LA♭→SI♭xat.