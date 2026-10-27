MI♭Podria començar tot de SOLmnou, jurar-te que la lluna no es FAmmou, prometre’t com prometen els SI♭vius, un moment tan etern… MI♭Tu què SOLmdius?
MI♭Cada dia com si fos el priSOLmmer, cada vida com estimen els FAmnous, amb els nervis d’un camí sense SI♭fer, sense lleis, sense temps… MI♭No hi ha SOLmtemps?
MI♭SOLmFAmSI♭ x2
MI♭Tornaria a fer l’amor per enSOLmcert, tornaria a posar a zero els seFAmcrets, tornaria a treure ciència SI♭en el vers, com si res, sense més... MI♭Com et SOLmsents?
MI♭Tornaria a ser bandera en el SOLmcim, encendria mil carícies de FAmnit... Tornaria a ser SI♭dimoni i estel? MI♭Potser no, ara SOLmno...
MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits, tornaria a dir la frase de FAml’any, juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret, tornaria a dir que tot està FAmbé, tornaria a fer diamants amb el SI♭mar… Ara, sempre i mai!
MI♭SOLmFAmSI♭
MI♭Podria ser un atleta de LA♭Mart, portar-te en una nau especiFAmal, escriure’t un ‘per SI♭sempre’ fugaç... MI♭Ja ha passat, no ha passat... és pasLA♭sat?
MI♭Et portaria riu amunt fins al LA♭mar, convertiria impossibles en FAmart, em moriria si et trobés amb l’atSI♭zar? Potser mai, mai se sap...
MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits, tornaria a dir la frase de FAml’any, juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret, tornaria a dir que tot està FAmbé, fugiríem com amants sota el SI♭mar? Ara, sempre i mai!
MI♭LA♭FAmSI♭
MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits, tornaria a dir la frase de FAml’any, juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret, tornaria a dir que tot està FAmbé, fugiríem com amants sota el SI♭mar? Ara, sempre i mai!
MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai! MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai! MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai! MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai!