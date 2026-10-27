Mai (Acords)

Podria començar tot de nou

Acords Acords
Màia
MI♭ SOLm FAm SI♭ x2

MI♭Podria començar tot de SOLmnou,
jurar-te que la lluna no es FAmmou,
prometre’t com prometen els SI♭vius, un moment tan etern…
MI♭Tu què SOLmdius?

MI♭Cada dia com si fos el priSOLmmer,
cada vida com estimen els FAmnous,
amb els nervis d’un camí sense SI♭fer, sense lleis, sense temps…
MI♭No hi ha SOLmtemps?

MI♭ SOLm FAm SI♭ x2

MI♭Tornaria a fer l’amor per enSOLmcert,
tornaria a posar a zero els seFAmcrets,
tornaria a treure ciència SI♭en el vers, com si res, sense més...
MI♭Com et SOLmsents?

MI♭Tornaria a ser bandera en el SOLmcim,
encendria mil carícies de FAmnit...
Tornaria a ser SI♭dimoni i estel?
MI♭Potser no, ara SOLmno...

MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits,
tornaria a dir la frase de FAml’any,
juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai
MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret,
tornaria a dir que tot està FAmbé,
tornaria a fer diamants amb el SI♭mar… Ara, sempre i mai!

MI♭ SOLm FAm SI♭

MI♭Podria ser un atleta de LA♭Mart,
portar-te en una nau especiFAmal,
escriure’t un ‘per SI♭sempre’ fugaç...
MI♭Ja ha passat, no ha passat... és pasLA♭sat?

MI♭Et portaria riu amunt fins al LA♭mar,
convertiria impossibles en FAmart,
em moriria si et trobés amb l’atSI♭zar? Potser mai, mai se sap...

MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits,
tornaria a dir la frase de FAml’any,
juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai
MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret,
tornaria a dir que tot està FAmbé,
fugiríem com amants sota el SI♭mar? Ara, sempre i mai!

MI♭ LA♭ FAm SI♭

MI♭Mai tornaria a regalar-te infiLA♭nits,
tornaria a dir la frase de FAml’any,
juraria que podia canviSI♭ar… Ara, sempre i mai
MI♭tornaria a fer l'amor per deLA♭cret,
tornaria a dir que tot està FAmbé,
fugiríem com amants sota el SI♭mar? Ara, sempre i mai!

MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai!
MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai!
MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai!
MI♭La LA♭la laFAmra SI♭la, la larala lara la! , Ara, sempre i mai!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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