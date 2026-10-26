Intro:
FA DO FA DO FA SOL FA SOL x2 REmMai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai. ¿Vols que t'ensenyi a volar? REmPosa't al meu costat, perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar. ¿De què tens por? Vine a volar. MI♭→Buscant FA→el camí més SOLmllarg MI♭→per arri FA→bar més tard a casa. Uoh- SOLmoh! MI♭→Els ulls FA→són boles de cris SOLmtall MI♭→que mar FA→quen el teu es LAtat. FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL REmMai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai. REmMou-te d'aquest sofà, recorda aquell instant en què vas esclatar. MI♭→Les lletres FA→són papers mu SOLmllats, MI♭→no em surten FA→prou massa parau SOLmles, MI♭→i jo no FA→puc seguir to SOLmcant. MI♭→Anem pen FA→sant en fer-se un LAmai. FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL REm SI→ DO→ RE♭ x3 REm SI→ DO→ RE♭→ RE→ MI♭→ MI→ FA→ SOL♭→ SOL MI♭→Buscant FA→el camí més SOLmllarg MI♭→per arri FA→bar més tard a casa. Uoh- SOLmoh! MI♭→Els ulls FA→són boles de cris SOLmtall MI♭→que mar FA→quen el teu es LAtat. FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai. SOL REm x16 REm SOL REm SOL x8
Mai diguis mai a un mai (Acords)
Mai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai. ¿Vols que t'ensenyi a volar?
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