Mai diguis mai a un mai (Acords)

Mai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai. ¿Vols que t'ensenyi a volar?

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto vas de punt o que
lax n busto vas de punt o que
Intro: FA DO FA DO
FA SOL FA SOL x2

REmMai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai. ¿Vols que t'ensenyi a volar?
REmPosa't al meu costat, perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar. ¿De què tens por? Vine a volar.

MI♭→Buscant FA→el camí més SOLmllarg
MI♭→per arriFA→bar més tard a casa. Uoh-SOLmoh!
MI♭→Els ulls FA→són boles de crisSOLmtall
MI♭→que marFA→quen el teu esLAtat.

FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL
FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL

REmMai diguis mai a un mai, desenganxa't de terra i puja a l'espai.
REmMou-te d'aquest sofà, recorda aquell instant en què vas esclatar.

MI♭→Les lletres FA→són papers muSOLmllats,
MI♭→no em surten FA→prou massa parauSOLmles,
MI♭→i jo no FA→puc seguir toSOLmcant.
MI♭→Anem penFA→sant en fer-se un LAmai.

FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL
FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL

REm SI→ DO→ RE♭ x3
REm SI→ DO→ RE♭→ RE→ MI♭→ MI→ FA→ SOL♭→ SOL

MI♭→Buscant FA→el camí més SOLmllarg
MI♭→per arriFA→bar més tard a casa. Uoh-SOLmoh!
MI♭→Els ulls FA→són boles de crisSOLmtall
MI♭→que marFA→quen el teu esLAtat.

FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL
FAMai no SOLdiguis FAmai a un mai.SOL

REm x16
REm SOL REm SOL x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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