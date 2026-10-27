LAmSi passes MImpel carrer
SOLo vas a REl'estranger,
LAmno es pot desMImcartar mai
SOLque et trepitgi un xai. RE
LAmÉs un moMImment crucial,
SOLun xai és REespecial.
LAmPot ser que MImtinguis por,
SOLpots dissimular i cantar-li uREna cançó...
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
LAmPots riure i MImdir "perdó"
SOLtu saps el que REet convé,
LAmpots intenMImtar escapar-te
SOLo posar-t'hi REbé...
LAmFes-li empasMImsar un mitjó,
SOLxafa'l amb REun tractor,
LAminsulta'l MImi després,
SOLamb un mastegot el gires REal revés.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
SImJo he viscut a PaSOLrís i a Xangai,
SImdes d'Albània fins SOLal Paraguai,
DOmaj7i no he vist mai ninMIm7gú tan perillós com un RExai...
LAmNo s'ha de MImperdre el cap:
SOLintenta RErecordar
LAmque un xai, totMImhom ho sap
SOLés un animal difícil REde tractar.
LAmI tant! Per MImtant, també
SOLintenta REquedar bé:
LAmpots dir-li MImque és bufó
SOLo fer-li un petó. RE
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
SImJo he viscut a PaSOLrís i a Xangai,
SImdes d'Albània fins SOLal Paraguai,
DOmaj7i no he vist mai ninMIm7gú més sensible que un RExai...
LAmSi et mira MImmalament,
SOLel deixes REben calent;
LAmsi veus que MImno en té prou,
SOLesclafa'l com un ou. RE
LAmTambé el pots MImofegar:
SOLun xai no REsap nedar.
LAmNo el deixis MImescapar.
SOLD'un cop d'espardenya pots REdeixar-lo pla.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.