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Mai no diguis ai si et trepitja un xai (Acords)

Duble buble - mai no diguis. Ai! Si et trepitja un xai, acordes

Acords Acords
Duble Buble
duble buble clava t
duble buble clava t
LAmSi passes MImpel carrer
SOLo vas a REl'estranger,
LAmno es pot desMImcartar mai
SOLque et trepitgi un xai. RE

LAmÉs un moMImment crucial,
SOLun xai és REespecial.
LAmPot ser que MImtinguis por,
SOLpots dissimular i cantar-li uREna cançó...

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

LAmPots riure i MImdir "perdó"
SOLtu saps el que REet convé,
LAmpots intenMImtar escapar-te
SOLo posar-t'hi REbé...

LAmFes-li empasMImsar un mitjó,
SOLxafa'l amb REun tractor,
LAminsulta'l MImi després,
SOLamb un mastegot el gires REal revés.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

SImJo he viscut a PaSOLrís i a Xangai,
SImdes d'Albània fins SOLal Paraguai,
DOmaj7i no he vist mai ninMIm7gú tan perillós com un RExai...

LAmNo s'ha de MImperdre el cap:
SOLintenta RErecordar
LAmque un xai, totMImhom ho sap
SOLés un animal difícil REde tractar.

LAmI tant! Per MImtant, també
SOLintenta REquedar bé:
LAmpots dir-li MImque és bufó
SOLo fer-li un petó. RE

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

SImJo he viscut a PaSOLrís i a Xangai,
SImdes d'Albània fins SOLal Paraguai,
DOmaj7i no he vist mai ninMIm7gú més sensible que un RExai...

LAmSi et mira MImmalament,
SOLel deixes REben calent;
LAmsi veus que MImno en té prou,
SOLesclafa'l com un ou. RE

LAmTambé el pots MImofegar:
SOLun xai no REsap nedar.
LAmNo el deixis MImescapar.
SOLD'un cop d'espardenya pots REdeixar-lo pla.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

Però LAmmai... RE MIm
SOLMai no diguis: ai! Si et trepitja un RExai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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