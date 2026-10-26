SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLSImDORE
SOLSi us plau, deiSImxa de fer de DOtot una carRErera. SOLEm costa SImdecidir per DOon haig de REtirar, SOLun pas enSImdavant i dos DOpassos enRErere; SOLtot es torna SImtan confús… DONo puc. Deixa'm REestar.
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLNo soc el SImmés fornit, ni DOtinc un cos d'atREleta, SOLnomés sé SImfer cançons, aiDOxò és el meu REtresor. SOLCançons d'aSImmor, cançons DOque no t'inteREressen; SOLno esperis SImque ara jo et DOcomenci a tiRErar flors.
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
MImQuants cops en aquesta SImvida MImho he provat i he fracasSImsat! DOQuants cops he caigut per SOLterra, LAmperò m'he tornat a aixeREcar.
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOLtu. SImDORE
SOLSImDORE x2 SOLSImDORE x2
SOLTu esperes SImtot de mi, aDOllò que no m'inteREressa, SOLno soc ni SImalt ni fort, DOni visc en un REgimnàs. SOLAra és masSImsa tard, aDOra ja no val la REpena: SOLjo soc tal SImcom soc, i tu DOno em canviREaràs.
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE