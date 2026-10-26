Mai seré prou bo per tu (Acords)

Maaaaaai seré prou bo per tu

Acords Acords
Sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
sau concert al palau d esports 1996 25 anys de sau
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE

SOL SIm DO RE

SOLSi us plau, deiSImxa de fer de DOtot una carRErera.
SOLEm costa SImdecidir per DOon haig de REtirar,
SOLun pas enSImdavant i dos DOpassos enRErere;
SOLtot es torna SImtan confús… DONo puc. Deixa'm REestar.

SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE

SOLNo soc el SImmés fornit, ni DOtinc un cos d'atREleta,
SOLnomés sé SImfer cançons, aiDOxò és el meu REtresor.
SOLCançons d'aSImmor, cançons DOque no t'inteREressen;
SOLno esperis SImque ara jo et DOcomenci a tiRErar flors.

SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE

MImQuants cops en aquesta SImvida
MImho he provat i he fracasSImsat!
DOQuants cops he caigut per SOLterra,
LAmperò m'he tornat a aixeREcar.

SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOLtu. SIm DO RE

SOL SIm DO RE x2
SOL SIm DO RE x2

SOLTu esperes SImtot de mi, aDOllò que no m'inteREressa,
SOLno soc ni SImalt ni fort, DOni visc en un REgimnàs.
SOLAra és masSImsa tard, aDOra ja no val la REpena:
SOLjo soc tal SImcom soc, i tu DOno em canviREaràs.

SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE
SOLMaaaSImaaaiDOseREré prou bo per SOL→SImtu.DO→RE

DO→ RE DO→ RE DO→ RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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