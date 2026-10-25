Mai trobaràs (Acords)

No estàs farta d'esperar

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
LANo estàs farta FA#md'esperar,
semREpre aguantant aquesMIta farola,
LAamb pluja, neu, amb FA#mvent i fred,
REsempre amb la mateiMIxa postura?
LAJo ja en tinc prou d'aFA#mquest color.
BusREca't un geni que MIet comprengui.
PoLAdríem dir que en aFA#mquests moments
REno funciona la MIconjuntura.

Has tiRErat el temps per MIla finestra.
LAI ara, princesa, on FA#maniràs?
REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra,
LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè
LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.

LAFes un creuer o un FA#mviatge llarg,
REmedita un temps a MIla muntanya,
LAque l'aire pur semFA#mpre va bé
REi clarifica MIles idees.
LAJo ja no entenc el FA#mteu patiment,
REja sé que ningú MIt'estima.
LAPerò què hi farem, si FA#maquest govern
REno havia previst la MIteva crisi?

Has tiRErat el temps per MIla finestra.
LAI ara, princesa, on FA#maniràs?
REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra,
LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè
LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
Has tiRErat el temps per MIla finestra.
LAI ara, princesa, on FA#maniràs?
REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra,
LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè
LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.

LA RE MI RE x2

Has tiRErat el temps per MIla finestra.
LAI ara, princesa, on FA#maniràs?
REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra,
LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè
LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
Has tiRErat el temps per MIla finestra.
LAI ara, princesa, on FA#maniràs?
REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra,
LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè
LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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