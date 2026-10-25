LANo estàs farta FA#md'esperar, semREpre aguantant aquesMIta farola, LAamb pluja, neu, amb FA#mvent i fred, REsempre amb la mateiMIxa postura? LAJo ja en tinc prou d'aFA#mquest color. BusREca't un geni que MIet comprengui. PoLAdríem dir que en aFA#mquests moments REno funciona la MIconjuntura.
Has tiRErat el temps per MIla finestra. LAI ara, princesa, on FA#maniràs? REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra, LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAFes un creuer o un FA#mviatge llarg, REmedita un temps a MIla muntanya, LAque l'aire pur semFA#mpre va bé REi clarifica MIles idees. LAJo ja no entenc el FA#mteu patiment, REja sé que ningú MIt'estima. LAPerò què hi farem, si FA#maquest govern REno havia previst la MIteva crisi?
Has tiRErat el temps per MIla finestra. LAI ara, princesa, on FA#maniràs? REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra, LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. Has tiRErat el temps per MIla finestra. LAI ara, princesa, on FA#maniràs? REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra, LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.
LAREMIRE x2
Has tiRErat el temps per MIla finestra. LAI ara, princesa, on FA#maniràs? REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra, LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. Has tiRErat el temps per MIla finestra. LAI ara, princesa, on FA#maniràs? REMira't els ulls, posa els MIpeus a terra, LApren el que tinguis al FA#mteu costat, perquè LAmai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau. LAMai REtrobaràs MIel teu REpríncep blau.