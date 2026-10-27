MITots posem el cor en un esFA#mtel
si la LAnit ens esMIpanta,
o vestim els DO#7nostres ulls de FA#mverd
per troSI7bar SOL#l'espeDO#mrança.
MII diran que tinc ocells al FA#mcap,
i és ben LAcert, per això MIcanto
i els dono DO#7plena lliFA#mbertat,
no m'aSI7grada SOL#engaDO#mbiar-los.
FA#mElls s'enSI7filen MInit amunt
FA#ma buscar SI7un esMItel.
FA#mPetit príncep, LAem recordes
DOMajSI7ka.
MITota la verdor d'aquell FA#mpaís
en la LAseva miMIrada,
una parla DO#7dolça i un FA#msomrís
i les SI7galSOL#tes roDO#msades.
MID'ella m'ha quedat un trist aFA#mdéu,
un diLAbuix i el poMIema.
Ara és un esDO#7tel i jo un oFA#mcell
SI7amb SOL#una DO#mpena.
FA#mI m'enSI7filo MInit amunt
FA#ma buscar SI7un esMItel.
FA#mPetit príncep, LAem recordes
DOMajSI7ka.
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