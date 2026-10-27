La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭Quan te vaig conèixer a sa verbena, DOmvaig saber que seria un problema. LA♭Tu ho tenies i jo ho necessitava, SI♭jo ho sabia i tu ni ho sospitaves. MI♭Vaig recórrer cada un des pobles DOmde sa geografia de Mallorca. LA♭A Montuïri ja era tota una trama, SI♭a Porreres es drama s'acostava.
LA♭Com s'estiu, totes ses liades tenen SI♭add11un final.
SI♭Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat, si ara jo formo part DOmdes passat, baby. LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour. MI♭DOm LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour.
MI♭A Llorito tot estava raro DOmperò no tant com per no intentar-ho. LA♭Fornalutx, Vilafranca i Capdepera, SI♭vaig deixar s'amor propi i sa cartera.
LA♭Com s'estiu, totes ses liades tenen SI♭add11un final.
SI♭Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat, si ara jo formo part DOmdes passat, baby. LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu. (Estic perduda baby). Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat, si ara jo formo part DOmdes passat, baby. LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour. MI♭DOm LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour.