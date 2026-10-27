Majorca Verbena Tour (Acords)

Quan te vaig conèixer a sa verbena

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭Quan te vaig conèixer a sa verbena,
DOmvaig saber que seria un problema.
LA♭Tu ho tenies i jo ho necessitava,
SI♭jo ho sabia i tu ni ho sospitaves.
MI♭Vaig recórrer cada un des pobles
DOmde sa geografia de Mallorca.
LA♭A Montuïri ja era tota una trama,
SI♭a Porreres es drama s'acostava.

LA♭Com s'estiu, totes ses liades tenen SI♭add11un final.

SI♭Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat,
si ara jo formo part DOmdes passat, baby.
LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour. MI♭ DOm
LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour.

MI♭A Llorito tot estava raro
DOmperò no tant com per no intentar-ho.
LA♭Fornalutx, Vilafranca i Capdepera,
SI♭vaig deixar s'amor propi i sa cartera.

LA♭Com s'estiu, totes ses liades tenen SI♭add11un final.

SI♭Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat,
si ara jo formo part DOmdes passat, baby.
LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu. (Estic perduda baby).
Digue'm si sa nostra història MI♭ja ha acabat,
si ara jo formo part DOmdes passat, baby.
LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour. MI♭ DOm
LA♭I no m'espassa, no sé què me passa amb SI♭tu, perduda en un Majorca Verbena Tour.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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