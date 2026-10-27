La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MILASI x2
MICrec que ha deixat de fer-me LAmal el SIcap, MIpuc obrir els ulls i la LAllum SIno em fa DO#mmal, SOL#mno SIem LAfa DO#mmal. SOL#mSILA
MINo és fàcil veure que el LAmoviSIment MIdels meus ulls no és un LAacSIte consDO#mcient, SOL#mno SIés LAconsDO#m→SOL#mciSI→LAent.
SIDO#mLASISOL# LASIDO#mFA#mDO#mSI
LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans, esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum. LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans, esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.
LASIDO#mSOL#mLA LASIDO#mFA#mDO#mSI x2
LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans, esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum. LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans, esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.