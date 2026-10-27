Mal de cap (Acords)

Crec que ha deixat de fer-me mal el cap

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI LA SI x2

MICrec que ha deixat de fer-me LAmal el SIcap,
MIpuc obrir els ulls i la LAllum SIno em fa DO#mmal,
SOL#mno SIem LAfa DO#mmal. SOL#m SI LA

MINo és fàcil veure que el LAmoviSIment
MIdels meus ulls no és un LAacSIte consDO#mcient,
SOL#mno SIés LAconsDO#m→SOL#mciSI→LAent.

SI DO#m LA SI SOL#
LA SI DO#m FA#m DO#m SI

LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans,
esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.
LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans,
esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.

LA SI DO#m SOL#m LA
LA SI DO#m FA#m DO#m SI x2

LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans,
esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.
LAMiSIlions de DO#mpanys que haig d’oSOL#mbrir amb les LAmans,
esSItic ben DO#mlluny FA#mdels seDO#mnyals de SIfum.

LA SI DO#m SOL#m LA
LA SI DO#m FA#m DO#m SI x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi