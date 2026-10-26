Intro:
SIm SOL SIm SOL SIm MI LAm RE
Mala
SOL→cara REquan DO→em REllevo al ma SOL→tí. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REquan DO→ REme'n vaig a dor SOL→mir. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REel DO→ REmirall em fa SOL→por. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REca DO→da REdia és pit SOL→jor. RE DO→ RE SOL→Jo era REun noi de DO→vida REsana SOL→i ali REments e LAm→quili DObrats. SOL→Tot va REcomen DO→çar a tor REçar-se el LA#dia que et vaig tro DObar. SOL→Ara soc REuna DO→desgrà REcia: SOL→dormo REpoc i LAm→sempre DOsol. SOL→Faig u RElleres, tinc DO→ressaca REi el 'gec' LA#em fa pudor a alco DOhol.
Mala
SOL→cara, REdi DO→uen REels meus a SOL→ RE→ DO→mics. RE
Mala
SOL→cara REque no DO→puc REseguir ai SOL→ RE→ DO→xí. RE SOL→Tu tre REballes DO→a Man REresa; SOL→jo, quan REplego, a LAm→gafo el DOtren. SOL→Tinc no REmés la DO→nit per REveure't LA#en aquell bar d’ambi DOent.
Però quan el
SImcel ja és SOLclar SImi torno a la ciu SOLtat, SImi em passo el dia o MImbrint comptes cor LAmrents
amb gust de sa
REliva de les teves dents. SOL→ RE DO→ RE x7 LA# RE
Mala
SOL→cara REquan DO→em REllevo al ma SOL→tí. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REquan DO→ REme'n vaig a dor SOL→mir. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REel DO→ REmirall em fa SOL→por. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara REca DO→da REdia és pit SOL→jor. RE DO→ RE
Mala
SOL→cara, REsoc DO→un REhome atra SOL→pat RE DO→ RE
que s'a
SOL→maga REi DO→no REdiu la veri SOL→tat. RE DO→ RE SOL→ RE DO→ RE x3 SOL→ RE DO
Mala
Mala
Mala
Mala
Mala
Mala
Però quan el
amb gust de sa
Mala
Mala
Mala
Mala
Mala
que s'a