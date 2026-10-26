Mala cara (Acords)

Mala cara quan em llevo al matí

Acords Acords
Els Pets
els pets malacara
els pets malacara
Intro: SIm SOL SIm SOL SIm MI LAm RE

Mala SOL→caraREquan DO→em REllevo al maSOL→tí. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REquan DO→REme'n vaig a dorSOL→mir. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REel DO→REmirall em fa SOL→por. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REcaDO→da REdia és pitSOL→jor. RE DO→ RE

SOL→Jo era REun noi de DO→vida REsana SOL→i aliREments eLAm→quiliDObrats.
SOL→Tot va REcomenDO→çar a torREçar-se el LA#dia que et vaig troDObar.

SOL→Ara soc REuna DO→desgràREcia: SOL→dormo REpoc i LAm→sempre DOsol.
SOL→Faig uRElleres, tinc DO→ressaca REi el 'gec' LA#em fa pudor a alcoDOhol.

Mala SOL→cara, REdiDO→uen REels meus aSOL→RE→DO→mics. RE
Mala SOL→cara REque no DO→puc REseguir aiSOL→RE→DO→xí. RE

SOL→Tu treREballes DO→a ManREresa; SOL→jo, quan REplego, aLAm→gafo el DOtren.
SOL→Tinc noREmés la DO→nit per REveure't LA#en aquell bar d’ambiDOent.

Però quan el SImcel ja és SOLclar SImi torno a la ciuSOLtat,
SImi em passo el dia oMImbrint comptes corLAmrents
amb gust de saREliva de les teves dents.

SOL→ RE DO→ RE x7
LA# RE

Mala SOL→caraREquan DO→em REllevo al maSOL→tí. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REquan DO→REme'n vaig a dorSOL→mir. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REel DO→REmirall em fa SOL→por. RE DO→ RE
Mala SOL→cara REcaDO→da REdia és pitSOL→jor. RE DO→ RE
Mala SOL→cara, REsoc DO→un REhome atraSOL→pat RE DO→ RE
que s'aSOL→maga REi DO→no REdiu la veriSOL→tat. RE DO→ RE

SOL→ RE DO→ RE x3
SOL→ RE DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi