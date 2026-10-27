SITe diria que noLAmés per un moFA#m7ment, només un DO#mdia, SI de tornar a aquell feLAbrer d'abans que FA#m7tot fes massa DO#mvia. SI Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7 donaria més de DO#mlo que tenc, SI per tornar a aquell moLAment d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia. Ei! SIEi!
Tu i LAjo, tu i FA#m7jo, érem tan perDO#mfectes que fotia SIi me fotia a LAjo. FA#m7Tot estava fora de conDO#mtrol, jugant a un SIjoc on només queda un LAcor.
Tu full gas, FA#m7tot va massa ràpid, DO#mi jo amb es freno en sa SImà perquè derrapi. LAQui hauria dit que FA#m7descarrilaríem, DO#mqui sabia quin SImal mos faríem.
LA→FA#m7Tenc encara es vídeos i ses DO#mfotos, corasón SIroto. (eh-eh-LAeh)! FA#m7Me sap tant de greu no poder DO#mdir-te que si poSIgués.
Te diria que noLAmés per un moFA#m7ment, només un DO#mdia, SI de tornar a aquell feLAbrer d'abans que FA#m7tot fes massa DO#mvia. SI Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7 donaria més de DO#mlo que tenc, SI per tornar a aquell moLAment d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia. SI
Sempre a sa fronLAtera, sense marxa enFA#m7rere, com cotxos de DO#mxoque, sa venjança per darSIrere. Tot tan previLAsible com ara imposFA#m7sible. Si tot funcioDO#mnava, per què en vàrem voler SImés? Sempre a sa fronLAtera, sense marxa enFA#m7rere, com cotxos de DO#mxoque, sa venjança per darSIrere. Tot tan previLAsible com ara imposFA#m7sible. Eh! DO#mPer què en vàrem voler SImés, més, LAmés?
FA#m7Tenc encara es vídeos i ses DO#mfotos, corasón SIroto. (eh-eh-LAeh)! FA#m7Me sap tant de greu no poder DO#mdir-te que si poSIgués.
Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7 donaria més de DO#mlo que tenc, SI per tornar a aquell moLAment d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia.
donaria més de… LAFA#m7 Donaria més de… LAFA#m7 Donaria més de DO#mlo que tenc. SI