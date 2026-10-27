Mala via (Acords)

Te diria que només per un moment

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume nostalgia airlines
maria jaume nostalgia airlines
SITe diria que noLAmés per un moFA#m7ment,
només un DO#mdia, SI
de tornar a aquell feLAbrer
d'abans que FA#m7tot fes massa DO#mvia. SI
Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7
donaria més de DO#mlo que tenc, SI
per tornar a aquell moLAment
d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia. Ei! SIEi!

Tu i LAjo, tu i FA#m7jo,
érem tan perDO#mfectes que fotia SIi me fotia a LAjo.
FA#m7Tot estava fora de conDO#mtrol,
jugant a un SIjoc on només queda un LAcor.

Tu full gas, FA#m7tot va massa ràpid,
DO#mi jo amb es freno en sa SImà perquè derrapi.
LAQui hauria dit que FA#m7descarrilaríem,
DO#mqui sabia quin SImal mos faríem.

LA→FA#m7Tenc encara es vídeos i ses DO#mfotos, corasón SIroto. (eh-eh-LAeh)!
FA#m7Me sap tant de greu no poder DO#mdir-te que si poSIgués.

Te diria que noLAmés per un moFA#m7ment,
només un DO#mdia, SI
de tornar a aquell feLAbrer
d'abans que FA#m7tot fes massa DO#mvia. SI
Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7
donaria més de DO#mlo que tenc, SI
per tornar a aquell moLAment
d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia. SI

Sempre a sa fronLAtera, sense marxa enFA#m7rere,
com cotxos de DO#mxoque, sa venjança per darSIrere.
Tot tan previLAsible com ara imposFA#m7sible.
Si tot funcioDO#mnava, per què en vàrem voler SImés?
Sempre a sa fronLAtera, sense marxa enFA#m7rere,
com cotxos de DO#mxoque, sa venjança per darSIrere.
Tot tan previLAsible com ara imposFA#m7sible. Eh!
DO#mPer què en vàrem voler SImés, més, LAmés?

FA#m7Tenc encara es vídeos i ses DO#mfotos, corasón SIroto. (eh-eh-LAeh)!
FA#m7Me sap tant de greu no poder DO#mdir-te que si poSIgués.

Donaria més de LAlo que tenc, FA#m7
donaria més de DO#mlo que tenc, SI
per tornar a aquell moLAment
d'abans que FA#m7tot fes mala DO#mvia.

donaria més de… LA FA#m7
Donaria més de… LA FA#m7
Donaria més de DO#mlo que tenc. SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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