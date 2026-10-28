Maleïda melodia (Acords)

Els ulls em pesen, tot està tan malament

Acords Acords
Sau
sau junts de nou per primer cop remastered 2015
sau junts de nou per primer cop remastered 2015
Intro: FA DO SOL FA DO SOL FA

FA/DOEls ulls em pesen, tot està tan malaSOL/FAment.
FA/DONingú m'esFApera, FA/DOperò aquest so em fa SOLsentir FAbé.

LAmVa trepitjant vides senFAceres, LAmla maleïda soleFAdat.
LAmAsseguda a les voreFAres, mentre el múDOsic va toSOLcant.

LAmRes no importa, pasFAsaré la DOnit aSOLquí.
LAmTanqueu les portes i FAserviu-me'n DOun per SOLmi.
LAmEntre jocs de mirades, busFAcant resposta DOal seu reSOLclam,
LAmatrapat en aquesta barFAra només la DOvull recorSOLdar.

FA/DOVull una SOLaltra FAcopa FA/DOi la maSOLteixa FAcançó.
FA/DOMaleïSOLda meloFAdia, però aquest DOcop la vull més SOLfort.
FAMés DOfort.

FANo m'importa, no em fa res ser un perdeDOdor,
FAperò a aquestes hores deixeu-me sol amb la canDOçó.
FAQuè lluny són tots aquells dies! Només ens queda el seu reDOcord;
FAdel que un dia era una noia, només en queda una canDOçó.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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