Intro:
FA DO SOL FA DO SOL FA FA/ DOEls ulls em pesen, tot està tan mala SOL/ FAment. FA/ DONingú m'es FApera, FA/ DOperò aquest so em fa SOLsentir FAbé. LAmVa trepitjant vides sen FAceres, LAmla maleïda sole FAdat. LAmAsseguda a les vore FAres, mentre el mú DOsic va to SOLcant. LAmRes no importa, pas FAsaré la DOnit a SOLquí. LAmTanqueu les portes i FAserviu-me'n DOun per SOLmi. LAmEntre jocs de mirades, bus FAcant resposta DOal seu re SOLclam, LAmatrapat en aquesta bar FAra només la DOvull recor SOLdar. FA/ DOVull una SOLaltra FAcopa FA/ DOi la ma SOLteixa FAcançó. FA/ DOMaleï SOLda melo FAdia, però aquest DOcop la vull més SOLfort. FAMés DOfort. FANo m'importa, no em fa res ser un perde DOdor, FAperò a aquestes hores deixeu-me sol amb la can DOçó. FAQuè lluny són tots aquells dies! Només ens queda el seu re DOcord; FAdel que un dia era una noia, només en queda una can DOçó.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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