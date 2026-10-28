MI♭Les cares de la SOLmgent
MI♭em vigiSOLmlen
MI♭com mil maniSOLmquins,
MI♭espiant SOLmel meu aparaLA♭dor.
MI♭Ara és el moment, SOLm
MI♭necessiSOLmto
MI♭cremar aquest preSOLmsent
MI♭i tornar aSOLmquell nen,
LA♭descobrir el món,
mirant LA♭mamb les mans.
FAmBuidar la maleta de peMI♭dres
FAmque il·lús he anat acuMI♭mulant,
FAmel pa, la MI♭gent i un caFAmlendari, per omLA♭plir, fugir.
MI♭Nu, tal com FAmsoc,
sense LA♭benes ni disSI♭fresses,
sempre MI♭nu, tal com DOmsoc,
sense LA♭maleta de peSI♭dres.
MI♭ SOLm
MI♭És bo recorSOLmdar
MI♭que els jocs deiSOLmxen,
MI♭deixen de ser SOLmjocs,
MI♭quan es SOLmdeixa de LA♭juLA♭mgar.
MI♭Enterraré les SOLmpors,
MI♭els seSOLmcrets,
MI♭mentides i SOLmplors,
MI♭que m'esSOLmtan omplint la LA♭boca i no
em LA♭mdeixen parlar.
FAmBuidar la maleta de peMI♭dres
FAmque il·lús he anat acuMI♭mulant,
FAmel pa, la MI♭gent i un caFAmlendari, per omLA♭plir, fugir.
MI♭Nu, tal com FAmsoc,
sense LA♭benes ni disSI♭fresses,
sempre MI♭nu, tal com DOmsoc,
sense LA♭maleta de peSI♭dres.
MI♭NaaaFAma! NaaLA♭raaa! SI♭Naaaaaa!
MI♭NaaaDOma! NaaLA♭raaa! SI♭Naaaaaa!
SI♭Sempre MI♭nuuuuuuuuuuuu!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.