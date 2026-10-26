Malgrat tot (Acords)

Soc el vent, soc la sal, navegant carrer mar enllà

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
Intro: MIm SOL SIm MIm DO SOL SI x2

Soc el MImvent, soc la SOLsal, naveSImgant carrer mar enMImllà.
Soc les DOganes de viure, la SOLset de ser lliure, de torSInar a començar.
Soc la MImllar, soc el SOLfum, que desdiSImbuixa aquell somni perMImdut.
Soc l’esDOpurna de llum que il·luSOLmina distret el caSImí.

DOOoh! Ooh! SOLOoh! Malgrat REtot, seguiMIm→rem deRE→fensant el DOtros
d’una SOLTerra sembrada REde rancor.
DOOoh! Ooh! SOLOoh! No tinc por, REcada volMIm→ta esRE→taràs menys DOsol.
I SOLtots junts seREguirem!

MIm SOL SIm MIm DO SOL SI x2

Soc el MImtemps, soc la SOLpedra, soc reSImcord d’una antiga lleMImgenda.
Soc el DOclam de les veus que resSOLsona per turons i SI→valls.
Soc la MImTerra, soc l’esSOLpiga, soc el SImcamp, l’olivera i la MImvinya.
Un sol DOcrit d’esperança, un gra SOLbrot de coratge, un SIvine, somni, junts!

DOOoh! Ooh! SOLOoh! Malgrat REtot, seguiMIm→rem deRE→fensant el DOtros
d’una SOLTerra sembrada REde rancor.
DOOoh! Ooh! SOLOoh! No tinc por, REcada volMIm→ta esRE→taràs menys DOsol.
I SOLtots junts seREguirem!

Més DOlluny de les munSOLtanyes, més RElluny que els teus anMImhels,
RE→més DOlluny de la disSOLtància, més RElluny d’aquests indrets.

Més DOlluny del que penSOLsàvem, més RElluny del que ens van MImdir,
RE→més DOlluny de SOLl’esperanREça, més lluny...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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