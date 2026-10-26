Intro:
MIm SOL SIm MIm DO SOL SI x2
Soc el
MImvent, soc la SOLsal, nave SImgant carrer mar en MImllà.
Soc les
DOganes de viure, la SOLset de ser lliure, de tor SInar a començar.
Soc la
MImllar, soc el SOLfum, que desdi SImbuixa aquell somni per MImdut.
Soc l’es
DOpurna de llum que il·lu SOLmina distret el ca SImí. DOOoh! Ooh! SOLOoh! Malgrat REtot, segui MIm→rem de RE→fensant el DOtros
d’una
SOLTerra sembrada REde rancor. DOOoh! Ooh! SOLOoh! No tinc por, REcada vol MIm→ta es RE→taràs menys DOsol.
I
SOLtots junts se REguirem! MIm SOL SIm MIm DO SOL SI x2
Soc el
MImtemps, soc la SOLpedra, soc re SImcord d’una antiga lle MImgenda.
Soc el
DOclam de les veus que res SOLsona per turons i SI→valls.
Soc la
MImTerra, soc l’es SOLpiga, soc el SImcamp, l’olivera i la MImvinya.
Un sol
DOcrit d’esperança, un gra SOLbrot de coratge, un SIvine, somni, junts! DOOoh! Ooh! SOLOoh! Malgrat REtot, segui MIm→rem de RE→fensant el DOtros
d’una
SOLTerra sembrada REde rancor. DOOoh! Ooh! SOLOoh! No tinc por, REcada vol MIm→ta es RE→taràs menys DOsol.
I
SOLtots junts se REguirem!
Més
DOlluny de les mun SOLtanyes, més RElluny que els teus an MImhels, RE→més DOlluny de la dis SOLtància, més RElluny d’aquests indrets.
Més
DOlluny del que pen SOLsàvem, més RElluny del que ens van MImdir, RE→més DOlluny de SOLl’esperan REça, més lluny...
Soc el
Soc les
Soc la
Soc l’es
d’una
I
Soc el
Soc el
Soc la
Un sol
d’una
I
Més
Més