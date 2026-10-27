MI DO#m7 LA MI x2
Pose la vista enDO#m7rere i no sé
si aLAquest camí fa que em troMIbe a mi mateix
orgullós de tot aDO#m7llò que he après,
de qui LAm'envolta i de qui no, de MIqui em propose ser.
No vulgueu DO#m7madurar,
que LAmai torna la inMIfància.
Estima, però DO#m7vés a espai:
som vulLAnerables si de senMItiment es tracta.
SISé que tot arDO#m7ribarà.
Visc enamoLArat d'instants que ericen els MIpèls.
SINo em tornaré DO#m7a fallar,
no canviaré LAels meus ideals per molt que altres vulMIguen.
LAI què diuen, què inMIventen, què parlen?
Hi ha miSIrades que no s'equivoquen.
LANo intentes busMIcar més errades:
es va aSIcabar perquè havia de ser.
MIEi! DO#m7Que en la LAvida no tot
ha de MIser com tu esperes.
Ei! DO#m7No intenLAtes canviar
l'essènMIcia de qui estimes.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! TeníLAem diferències
que MIno compreníem.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! No érem LAles mateixes persones
que MIquan començàrem.
Parlàvem un llenguatge DO#m7propi
que amb el LAtemps vaig obliMIdar.
Em vaig cansar de DO#m7fingir,
i vaig marLAxar del teu cosMItat.
Ei! Seguim tancant portes per a obrir unes DO#m7altres,
seguim creiLAxent per altre caMImí,
seguim quedant-nos amb el poDO#m7sitiu,
amb tot aquest aprenenLAtatge, allò que sols sabem nosalMItres.
I què SIdiuen, què inDO#m7venten, què parlen?
LAHi ha mirades que MIno s'equivoquen.
LANo intentes busMIcar més errades:
es va aSIcabar perquè havia de ser.
MIEi! DO#m7Que en la LAvida no tot
ha de MIser com tu esperes.
Ei! DO#m7No intenLAtes canviar
l'essènMIcia de qui estimes.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! TeníLAem diferències
que MIno compreníem.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! No érem LAles mateixes persones
que MIquan començàrem.
MI DO#m7 LA MI x4
Ei! DO#m7Que en la LAvida no tot
ha de MIser com tu esperes.
Ei! DO#m7No intenLAtes canviar
l'essènMIcia de qui estimes.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! TeníLAem diferències
que MIno compreníem.
Ai! DO#m7Ai! Ai! Eh! No érem LAles mateixes persones
que MIquan començàrem.
MI DO#m7 LA MI x4
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