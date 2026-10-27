Mallorquins i catalans (Acords)

Un moix i un ca. Un gat i un gos

Acords Acords
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tomeu penya 50 cancons
SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos.
DOUn tassó i SOLun capell, si us plau,
REun got i un SOLbarret.
RE SOL Ja ho val, ja ho val!
DOVatuadell! Que això LAés espès.
RENo som estat SOLmai cap entès,
DOmes si no ho REmoll, si no ho moll,
SOLsi no ho moll, me farà mal.

REMallorquins i catalans,
SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.

Des caixó surt un run-RErun.
SOLQue si xerren, no ho entenc,
REperò jo hi pos tan d'esme
SOLque de deu mots n'agaf qualcun.

SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos.
DOUn tassó i SOLun capell, si us plau,
REun got i un SOLbarret.
RE SOL Ja ho val, ja ho val!
DOVatuadell! Que això LAés espès.
RENo som estat SOLmai cap entès,
DOmes si no ho REmoll, si no ho moll,
SOLsi no ho moll, me farà mal.

REMallorquins i catalans,
SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.

Es qui s'ho pren amb riaRElles,
SOLperò és que a jo m'ha passat,
REper demanar s'excusat,
SOLd'enllà m'han tret a potades.

SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos.
DOUn tassó i SOLun capell, si us plau,
REun got i un SOLbarret.
RE SOL Ja ho val, ja ho val!
DOVatuadell! Que això LAés espès.
RENo som estat SOLmai cap entès,
DOmes si no ho REmoll, si no ho moll,
SOLsi no ho moll, me farà mal.

REMallorquins i catalans,
SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.

No és que hi tengui res que REdir
SOLsi un s'entén així com sap.
RENi estic gens empegueït
SOLsi xerr com m'han ensenyat.

SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos.
DOUn tassó i SOLun capell, si us plau,
REun got i un SOLbarret.
RE SOL Ja ho val, ja ho val!
DOVatuadell! Que això LAés espès.
RENo som estat SOLmai cap entès,
DOmes si no ho REmoll, si no ho moll,
SOLsi no ho moll, me farà mal.

REMallorquins i catalans,
SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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