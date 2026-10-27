SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos. DOUn tassó i SOLun capell, si us plau, REun got i un SOLbarret. RESOL Ja ho val, ja ho val! DOVatuadell! Que això LAés espès. RENo som estat SOLmai cap entès, DOmes si no ho REmoll, si no ho moll, SOLsi no ho moll, me farà mal.
REMallorquins i catalans, SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.
Des caixó surt un run-RErun. SOLQue si xerren, no ho entenc, REperò jo hi pos tan d'esme SOLque de deu mots n'agaf qualcun.
SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos. DOUn tassó i SOLun capell, si us plau, REun got i un SOLbarret. RESOL Ja ho val, ja ho val! DOVatuadell! Que això LAés espès. RENo som estat SOLmai cap entès, DOmes si no ho REmoll, si no ho moll, SOLsi no ho moll, me farà mal.
REMallorquins i catalans, SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.
Es qui s'ho pren amb riaRElles, SOLperò és que a jo m'ha passat, REper demanar s'excusat, SOLd'enllà m'han tret a potades.
SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos. DOUn tassó i SOLun capell, si us plau, REun got i un SOLbarret. RESOL Ja ho val, ja ho val! DOVatuadell! Que això LAés espès. RENo som estat SOLmai cap entès, DOmes si no ho REmoll, si no ho moll, SOLsi no ho moll, me farà mal.
REMallorquins i catalans, SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.
No és que hi tengui res que REdir SOLsi un s'entén així com sap. RENi estic gens empegueït SOLsi xerr com m'han ensenyat.
SOLUn moix i un ca. Un REgat i un SOLgos. DOUn tassó i SOLun capell, si us plau, REun got i un SOLbarret. RESOL Ja ho val, ja ho val! DOVatuadell! Que això LAés espès. RENo som estat SOLmai cap entès, DOmes si no ho REmoll, si no ho moll, SOLsi no ho moll, me farà mal.
REMallorquins i catalans, SOLcatalans i mallorquins, com DOmés amics, REmés endins, així tots seSOLrem germans.