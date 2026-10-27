Mama (Acords)

Tocada per la gràcia

Acords Acords
Sr.Corella
sr corella la bestia de foc
sr corella la bestia de foc
Tocada per la gràDOcia
d’una genètica aMImmable.
Si existeixen els DOàngels,
deuen ser com LAmtu,
que estimes com ninRE
mai més podrà estimar-SOLme,
que em vas donar la DOvida
i ensenyar a ser feSI7liç.

Si hi ha algú MImen aquest món
a qui jo volgués MImassemblar-me,
ets tu, aquesMImta gran dona,
que ho ha donat tot LAmper mi,
que em protegia dels monstres RE
com només pot fer una SOLmare,
que amb la teva DObondat
em vas teixir el SI7destí.

DOOh! Mami. Oh! MaREma.
SOLOh! Mami, mami, maMImmi!
DOGràcies per donar-REho tot. SOL
DOOh! Mami. Oh! MaREma.
SOLOh! Mami, mami, MImmami!
DOGràcies per ser tot REamor. MIm

Dona’m la recepta SI7
per fer-ho tot tan REfàcil,
per cosir les rupSOLtures
amb tanta disLAmcreció,
per ser tan geneRErosa
i desviure’t pels SOLaltres,
per ensenyar-me a viuDOre
amb la teva passió. SI7

Agraeixo els teus conMImsells
i tot el coratMImge
que vas saber transmeMImtre'm
ja de ben petit. LAm
Venero el somriuREre
que tens a la miraSOLda.
El meu primer amor DO
sempre seràs SItu.

DOOh! Mami. Oh! MaREma.
SOLOh! Mami, mami, mami! MIm
DOGràcies per donar-REho tot. SOL
DOOh! Mami. Oh! MaREma.
SOLOh! Mami, mami, mami! MIm
DOGràcies per ser tot REamor. MIm

A quina DOhora vindràs,
que t’esperaré REdesperta?
No beSOLguis.
Digue'm amb qui MImvas.
DOAgafa un jersei
REper si fa fred,
SOLtot i que avui arribarem a 30 MImgraus.
DOBeu-te el suc de pressa,
REque les vitamines
SOLse’n van volant. MIm
La teDOva habitació
és una RElleonera.
D’avui SOLno passa
que l’has d’enMImdreçar.
DOEm tornaràs boja.
REAcaba't la sopa.
SOLVols fer favor de caMImllar!
DONo sé a qui t’assembles
amb l’àniREma salvatge
SOLi aquestes ganes de volar. MIm

DO RE SOL MIm
DO RE SOL MIm
DO RE SOL MIm
DO RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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