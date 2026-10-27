Tocada per la grà
DOcia
d’una genètica a
MImmable.
Si existeixen els
DOàngels,
deuen ser com
LAmtu,
que estimes com nin
REgú
mai més podrà estimar-
SOLme,
que em vas donar la
DOvida
i ensenyar a ser fe
SI7liç.
Si hi ha algú
MImen aquest món
a qui jo volgués
MImassemblar-me,
ets tu, aques
MImta gran dona,
que ho ha donat tot
LAmper mi,
que em protegia dels monstres
RE
com només pot fer una
SOLmare,
que amb la teva
DObondat
em vas teixir el
SI7destí. DOOh! Mami. Oh! Ma REma. SOLOh! Mami, mami, ma MImmi! DOGràcies per donar- REho tot. SOL DOOh! Mami. Oh! Ma REma. SOLOh! Mami, mami, MImmami! DOGràcies per ser tot REamor. MIm
Dona’m la recepta
SI7
per fer-ho tot tan
REfàcil,
per cosir les rup
SOLtures
amb tanta dis
LAmcreció,
per ser tan gene
RErosa
i desviure’t pels
SOLaltres,
per ensenyar-me a viu
DOre
amb la teva passió.
SI7
Agraeixo els teus con
MImsells
i tot el corat
MImge
que vas saber transme
MImtre'm
ja de ben petit.
LAm
Venero el somriu
REre
que tens a la mira
SOLda.
El meu primer amor
DO
sempre seràs
SItu. DOOh! Mami. Oh! Ma REma. SOLOh! Mami, mami, mami! MIm DOGràcies per donar- REho tot. SOL DOOh! Mami. Oh! Ma REma. SOLOh! Mami, mami, mami! MIm DOGràcies per ser tot REamor. MIm
A quina
DOhora vindràs,
que t’esperaré
REdesperta?
No be
SOLguis.
Digue'm amb qui
MImvas. DOAgafa un jersei REper si fa fred, SOLtot i que avui arribarem a 30 MImgraus. DOBeu-te el suc de pressa, REque les vitamines SOLse’n van volant. MIm
La te
DOva habitació
és una
RElleonera.
D’avui
SOLno passa
que l’has d’en
MImdreçar. DOEm tornaràs boja. REAcaba't la sopa. SOLVols fer favor de ca MImllar! DONo sé a qui t’assembles
amb l’àni
REma salvatge SOLi aquestes ganes de volar. MIm DO RE SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE SOL
d’una genètica a
Si existeixen els
deuen ser com
que estimes com nin
mai més podrà estimar-
que em vas donar la
i ensenyar a ser fe
Si hi ha algú
a qui jo volgués
ets tu, aques
que ho ha donat tot
que em protegia dels monstres
com només pot fer una
que amb la teva
em vas teixir el
Dona’m la recepta
per fer-ho tot tan
per cosir les rup
amb tanta dis
per ser tan gene
i desviure’t pels
per ensenyar-me a viu
amb la teva passió.
Agraeixo els teus con
i tot el corat
que vas saber transme
ja de ben petit.
Venero el somriu
que tens a la mira
El meu primer amor
sempre seràs
A quina
que t’esperaré
No be
Digue'm amb qui
La te
és una
D’avui
que l’has d’en
amb l’àni