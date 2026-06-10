Manela, no vull currar per vostè (Acords)

Perquè la Manela si és dijous, se'n va a la peluquería

Acords Acords
La Ludwig Band
SI LA MI x4

FA#mQuan es va acabar l’esSIcola
FA#mvan tancar darrere SImeu
MIaquella porta eDO#mnorme
i van dir-FA#mme: "Ves amb SIDéu!"
FA#mI amb les mans a les buSItxaques
FA#mvaig enfilar cap al SIpoble,
vaig troMIbar la meva DO#mcambra
amb llenFA#mçols cobrint els SImobles.


LAVaig anar a Ca la Manela.
Li vaig dir: "SOL#mSoc un jove efiDO#cient,
xapuFA#mrrejo tres idiomes
i sé guanySOL#mar-me els cliLAents.SI"

SIMaLAnela, MaMInela,LA SI
no vull curLArar per vosMItè,LA SI
però la LApela és la pelMIa LA SI
i alguna LAcosa hem de MIfer. LA SI

SI LA MI x4

FA#mEls joves passen l’estonSIa
FA#ma la plaça del cosSItat.
N'hi ha MIuna que es diu CarDO#mmeta,
aquesta tFA#marda hem queSIdat.
FA#mPerquè la Manela si éSIs dijous,
FA#mse'n va a la peluqueSIría.
No crec que MIvingui a tocar els DO#mous
si s’entreFA#mté amb alguna aSImiga.

LAPerò, ai de mi! Que m'ha trobat fumant porros
amb el SOL#mlloro del lavDO#abo,
amb el FA#mgat que hi ha a la cuina,
amb el SOL#mgos i el papaLAgayuSI.

SIMaLAnela, MaMInela,LA SI
no vull curLArar per vosMItè,LA SI
però la LApela és la pelMIa LA SI
i alguna LAcosa hem de MIfer. LA SI
WelcomSIe to LACa la MaMInela. LA SI
Dit mua que es LAque voulez vouMIs? LA SI
RecomanLAo la paellMIa LA SI
i la merLAluza amb ou MIdur. LA SI

FA#m SI FA#m SI
MI DO#m FA#m SI

FA#mDius que segueixes soltSIera,
FA#mperò al poble tothom hoSI sap
que et veus MIamb un de FiDO#mgueres
regiFA#mdor del PedecSIat.

LAVau celebrar una gran festa.
Tothom menys SOL#mjo hi estava conviDO#dat,
però els peFA#mtardos se sentien
des del SOL#mpoble del cosLAtat.SI

SIMaLAnela, MaMInela,LA SI
no vull curLArar per vosMItè,LA SI
però la LApela és la pelMIa LA SI
i alguna LAcosa hem de MIfer. LA SI
SIMaLAnela, MaMInela,LA SI
jo no LAvull trebaMIllar, LA SI
però pitjor és LAfer la verMIema LA SI
i l’estiu ésLA molt llMIarg. LA SI

 

 

 

Separation
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