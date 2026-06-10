FA#mQuan es va acabar l’esSIcola FA#mvan tancar darrere SImeu MIaquella porta eDO#mnorme i van dir-FA#mme: "Ves amb SIDéu!" FA#mI amb les mans a les buSItxaques FA#mvaig enfilar cap al SIpoble, vaig troMIbar la meva DO#mcambra amb llenFA#mçols cobrint els SImobles.
LAVaig anar a Ca la Manela. Li vaig dir: "SOL#mSoc un jove efiDO#cient, xapuFA#mrrejo tres idiomes i sé guanySOL#mar-me els cliLAents.SI"
SIMaLAnela, MaMInela,LASI no vull curLArar per vosMItè,LASI però la LApela és la pelMIa LASI i alguna LAcosa hem de MIfer. LASI
SILAMI x4
FA#mEls joves passen l’estonSIa FA#ma la plaça del cosSItat. N'hi ha MIuna que es diu CarDO#mmeta, aquesta tFA#marda hem queSIdat. FA#mPerquè la Manela si éSIs dijous, FA#mse'n va a la peluqueSIría. No crec que MIvingui a tocar els DO#mous si s’entreFA#mté amb alguna aSImiga.
LAPerò, ai de mi! Que m'ha trobat fumant porros amb el SOL#mlloro del lavDO#abo, amb el FA#mgat que hi ha a la cuina, amb el SOL#mgos i el papaLAgayuSI.
SIMaLAnela, MaMInela,LASI no vull curLArar per vosMItè,LASI però la LApela és la pelMIa LASI i alguna LAcosa hem de MIfer. LASI WelcomSIe to LACa la MaMInela. LASI Dit mua que es LAque voulez vouMIs? LASI RecomanLAo la paellMIa LASI i la merLAluza amb ou MIdur. LASI
FA#mSIFA#mSI MIDO#mFA#mSI
FA#mDius que segueixes soltSIera, FA#mperò al poble tothom hoSI sap que et veus MIamb un de FiDO#mgueres regiFA#mdor del PedecSIat.
LAVau celebrar una gran festa. Tothom menys SOL#mjo hi estava conviDO#dat, però els peFA#mtardos se sentien des del SOL#mpoble del cosLAtat.SI
SIMaLAnela, MaMInela,LASI no vull curLArar per vosMItè,LASI però la LApela és la pelMIa LASI i alguna LAcosa hem de MIfer. LASI SIMaLAnela, MaMInela,LASI jo no LAvull trebaMIllar, LASI però pitjor és LAfer la verMIema LASI i l’estiu ésLA molt llMIarg. LASI
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