Manolo (Acords)

Tota la vida volent anar a Jamaica

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
LA
LA RE MI x8

LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LAI és que REde voMIluntat no me'n falta,
LAperò mai REho he MIsabut trobar.
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LAI és que REde voMIluntat no me'n falta,
LAperò mai REho he MIsabut trobar.

Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
MIOhhhh!

LA RE MI x4

LAJo vaig REnéixer MIen un mal dia
LAen REun poMIble de mar,
LAi no eREra aMIllí perquè plovia,
LAperò REse MIsé vaig marxar.

LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LAI és que REde voMIluntat no me'n falta,
LAperò mai REho he MIsabut trobar.

Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
MIOhhhh!

AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.

Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
MIOhhhh!

LA RE MI x4

LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica,
LAde CaRElafell MIno he passat.

Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh!
MIOhhhh!

AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi