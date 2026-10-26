LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LAI és que REde voMIluntat no me'n falta, LAperò mai REho he MIsabut trobar. LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LAI és que REde voMIluntat no me'n falta, LAperò mai REho he MIsabut trobar.
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! MIOhhhh!
LAREMI x4
LAJo vaig REnéixer MIen un mal dia LAen REun poMIble de mar, LAi no eREra aMIllí perquè plovia, LAperò REse MIsé vaig marxar.
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LAI és que REde voMIluntat no me'n falta, LAperò mai REho he MIsabut trobar.
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! MIOhhhh!
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! MIOhhhh!
LAREMI x4
LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat. LATota la REvida voMIlent anar a Jamaica, LAde CaRElafell MIno he passat.
Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! Bevent del teu aLAmor. Oh! REOh! MIOhhhh!
AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo. AREquí no està, aLAquí no està MaMInolo.