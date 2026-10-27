Margaridet (Acords)

Margaridet, lleva’t dematí

Acords Acords
La Terrasseta de Preixens
la terrasseta de preixens candidatura
la terrasseta de preixens candidatura

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭Margaridet, lleva’t dematí,
sentint cridar com ho fas LA♭tu,
com ho faig SI♭jo, com ho fa ell, com ho fas tu. Tu fas!
MI♭Lleva’t ara, que la llevadura es lleva d’hora
i LA♭duu pa del xungo i del SI♭dur
o tamLA♭bé d’aquest que sembla xiSI♭clet com el monstre Boo.

LA♭Queda demostrat pel moMI♭tiu que es contradiu,
SI♭queda ben estudiat i saMI♭ber
quins són els ingreLA♭dients més aMI♭dients i suculents
per SI♭treure beneficis excel·lents.

MI♭ LA♭ MI♭ SI♭
MI♭ LA♭ MI♭ MI→ MI♭

AMI♭taques al que porta les taques de tant currar,
ja no són vaques al pastuLA♭rar,
amb la piSI♭trera carregada de cava català.
LA♭Buides les butxaques alienes i no pots pensar
que hi ha canalla que alimenSI♭tar.
Dia a LA♭dia, mes a mes, però tu ho SI♭veus al inrevés.

I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec
que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric,
i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic
i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.
I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec
que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric,
i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic
i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.

LA♭ MI♭ SI♭ MI♭ x4

I MI♭poc, poc, poc, poc a poc com gallines
mirant a un altre cosLA♭tat,
mentre et SI♭diuen xaval, que ets un nano preparat
LA♭per currar la bèstia i a sobre per un sou pelat,
i a damunt estar ben caSI♭llat,
t’asseLA♭guro que per mi tu estaSI♭ries empresonat.

I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec
que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric,
i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic
i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.
I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec
que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric,
i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic
i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.

LA♭ MI♭ SI♭ MI♭ x3
LA♭ MI♭ MI MI♭

LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭ MI♭
LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭ MI♭
LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭ MI♭
LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, MI MI♭
Margaridet, lleva’t de matí. MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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