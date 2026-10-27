La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭Margaridet, lleva’t dematí, sentint cridar com ho fas LA♭tu, com ho faig SI♭jo, com ho fa ell, com ho fas tu. Tu fas! MI♭Lleva’t ara, que la llevadura es lleva d’hora i LA♭duu pa del xungo i del SI♭dur o tamLA♭bé d’aquest que sembla xiSI♭clet com el monstre Boo.
LA♭Queda demostrat pel moMI♭tiu que es contradiu, SI♭queda ben estudiat i saMI♭ber quins són els ingreLA♭dients més aMI♭dients i suculents per SI♭treure beneficis excel·lents.
MI♭LA♭MI♭SI♭ MI♭LA♭MI♭MI→MI♭
AMI♭taques al que porta les taques de tant currar, ja no són vaques al pastuLA♭rar, amb la piSI♭trera carregada de cava català. LA♭Buides les butxaques alienes i no pots pensar que hi ha canalla que alimenSI♭tar. Dia a LA♭dia, mes a mes, però tu ho SI♭veus al inrevés.
I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric, i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric. I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric, i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.
LA♭MI♭SI♭MI♭ x4
I MI♭poc, poc, poc, poc a poc com gallines mirant a un altre cosLA♭tat, mentre et SI♭diuen xaval, que ets un nano preparat LA♭per currar la bèstia i a sobre per un sou pelat, i a damunt estar ben caSI♭llat, t’asseLA♭guro que per mi tu estaSI♭ries empresonat.
I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric, i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric. I a LA♭casa meva tu portes el MI♭carro perquè crec que jo SI♭soc el ruc, si tu ets el MI♭ric, i jo soc el del LA♭pic, que pica, MI♭pica, pica, pic i SI♭pala i a sobre me n'enMI♭ric.
LA♭MI♭SI♭MI♭ x3 LA♭MI♭MIMI♭
LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭MI♭ LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭MI♭ LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, SI♭MI♭ LA♭Margaridet, MI♭lleva’t de matí, MIMI♭ Margaridet, lleva’t de matí. MI♭