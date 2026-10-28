DOM'encanta el que veig, LAmés tan perfecte i preciós. REmAmb poques paraules, FApro ja t'estimo i t'admiro. DOPer aquí o per allà, però sempre em vas a fer LAmmal, REmque no te n'adones FAque em fas feliç i m'abandones.
LAmMargarita, DOfes-me un FAfill, que fa REmdies que te miro, i quan te SOLmiro, tot el meu cos delinREmqueix amb gestos compulsius al SOLbraç.
DOAiii! Margarita, REmde boca petita, FAtan freda i inhumana, SOLentres a casa, DOet poso a 1080p, REmrialla ben blanca, FAfrenètica santa. Oh! Oh! Oh! SOLVigila que exploto. FAMargariiiiiSOLiiiita!
DOT'encanta si et veig, LAmpro sé que no em veus. REmSé que vaig amb presses, FApro és que estàs sempre a l'espera DOde clic en clic, el meu vestit LAmpreferit. REmQuantes hores passades! Ai! Ai! Ai! FABella estimada.
LAmMargarita, fes-me un FAfill, que fa REmdies que te miro, i quan te SOLmiro, tot el meu cos delinREmqueix amb gestos compulsius al SOLbraç.
DOAiii! Margarita, REmde boca petita, FAtan freda i inhumana. Oh! Oh! Oh! SOLEntres a casa, DOsurt recomaREmnada, rialla ben FAblanca, tu mai n'estàs SOLfarta.
DOAi! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! MargaREmrita, de boca petita, FA tan freda i inSOLhumana. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! DOEt poso a 1080p, REmrialla ben blanca, FAfrenètica santa. Oh! Oh! Oh! SOLVigila que exploto. FAMargariiiiiSOLiiiita! DO