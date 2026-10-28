Margarita (Acords)

M'encanta el que veig

Acords Acords
Dan Peralbo
dan peralbo miris com t ho miris
dan peralbo miris com t ho miris
DOM'encanta el que veig,
LAmés tan perfecte i preciós.
REmAmb poques paraules,
FApro ja t'estimo i t'admiro.
DOPer aquí o per allà, però sempre em vas a fer LAmmal,
REmque no te n'adones
FAque em fas feliç i m'abandones.

LAmMargarita, DOfes-me un FAfill,
que fa REmdies que te miro, i quan te SOLmiro,
tot el meu cos delinREmqueix
amb gestos compulsius al SOLbraç.

DOAiii! Margarita, REmde boca petita,
FAtan freda i inhumana,
SOLentres a casa,
DOet poso a 1080p,
REmrialla ben blanca,
FAfrenètica santa. Oh! Oh! Oh!
SOLVigila que exploto. FAMargariiiiiSOLiiiita!

DOT'encanta si et veig,
LAmpro sé que no em veus.
REmSé que vaig amb presses,
FApro és que estàs sempre a l'espera
DOde clic en clic, el meu vestit LAmpreferit.
REmQuantes hores passades! Ai! Ai! Ai! FABella estimada.

LAmMargarita, fes-me un FAfill,
que fa REmdies que te miro, i quan te SOLmiro,
tot el meu cos delinREmqueix
amb gestos compulsius al SOLbraç.

DOAiii! Margarita, REmde boca petita,
FAtan freda i inhumana. Oh! Oh! Oh!
SOLEntres a casa,
DOsurt recomaREmnada,
rialla ben FAblanca,
tu mai n'estàs SOLfarta.

DOAi! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! MargaREmrita, de boca petita, FA
tan freda i inSOLhumana. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai!
DOEt poso a 1080p,
REmrialla ben blanca,
FAfrenètica santa. Oh! Oh! Oh!
SOLVigila que exploto. FAMargariiiiiSOLiiiita! DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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