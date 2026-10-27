Marieta (Acords)

Vaig sentir el teu perfum abans de veure't

Acords Acords
Strombers
strombers tavernaris
strombers tavernaris
FA#m MI x4

LAVaig senMItir el teu FA#mperfum abans de MIveure't,
REcorriMIes carrer aLAvall.
REHi ha coses que no MItrobes
mai el moLA→ment per SOL#m→dir. FA#m→
Si MI→no les REdius, tota una MIvida
te'n pots peneLAdir.

MIEscolta, Marieta, ja sé que tens pressa
i que el REtemps potser t'ha canLAviat,
MIperò un cop al dia m'és imprescindible
tanREcar els ulls i soMImiar que estic amb
LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar…

LANo espeMIrava res miFA#mllor que el teu somMIriure
REi una miMIrada de compliciLAtat.
REPodríMIem fugir de LA→nou SOL#m→ FA#m→
MI→a aquell RElloc on tu eres la MIlluna
i jo era el LAsol.

MIEscolta, Marieta, ja sé que tens pressa
i que el REtemps potser t'ha canLAviat,
MIperò un cop al dia m'és imprescindible
tanREcar els ulls i soMImiar que estic amb
LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar…

LA MI LA RE→ MI x2

FA#mJo pensava que penSIsaves
que no em volies ni estiREmaves.
Secrets que guarda el desLAtí,
FA#mtots dos enduts pel SIvent,
destí a l'infiREnit. MI

Somiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE
SoMImiar que estic amb LAtu. MI RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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