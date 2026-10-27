LAVaig senMItir el teu FA#mperfum abans de MIveure't, REcorriMIes carrer aLAvall. REHi ha coses que no MItrobes mai el moLA→ment per SOL#m→dir. FA#m→ Si MI→no les REdius, tota una MIvida te'n pots peneLAdir.
MIEscolta, Marieta, ja sé que tens pressa i que el REtemps potser t'ha canLAviat, MIperò un cop al dia m'és imprescindible tanREcar els ulls i soMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar…
LANo espeMIrava res miFA#mllor que el teu somMIriure REi una miMIrada de compliciLAtat. REPodríMIem fugir de LA→nou SOL#m→FA#m→ MI→a aquell RElloc on tu eres la MIlluna i jo era el LAsol.
MIEscolta, Marieta, ja sé que tens pressa i que el REtemps potser t'ha canLAviat, MIperò un cop al dia m'és imprescindible tanREcar els ulls i soMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar…
LAMILARE→MI x2
FA#mJo pensava que penSIsaves que no em volies ni estiREmaves. Secrets que guarda el desLAtí, FA#mtots dos enduts pel SIvent, destí a l'infiREnit. MI
Somiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE SoMImiar que estic amb LAtu. MIRE