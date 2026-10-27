LAmMarieta meva,
SOLno te'n vagis, DOque ara plou,
REmespera una LAmmiqueta,
FAque això atuMIra quan Déu vol.
LAmTenim llenya seca
SOLi farem foc perDOquè fa fred,
REmi obrirem sa LAmporteta
FAper si vols enMItrar es canet.
LAmSi tant molt t'ho penses,
SOLagafaràs un DOconstipat.
REmNo esperis LAmmés i entra,
MIque dus tot es vestit baLAnyat.
LA
RECantarem canLAçons,
SOLsa nit hi diu DObé.
REmTorrarem boLAtifarrons,
REque prou n'hi ha,
MIi de vi LAtambé. LA7
REDe bon cor t'ho LAdic:
SOLtot lo que hi ha aquí és DOteu.
REmSi de ploure no aLAtura prest,
MItambé pots romandre aLAquí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.