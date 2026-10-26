RETe'n riuSOLràs si et dic que REjo no sé baLAllar, REperò a LAtu no et cal ninSOLgú que et marqui el REpas.
IntiSOLmides els poeREtes i els solLAdats REquan t'aLApartes els caSOLbells amb una REmà.
SOLI de sobte em mires LAcom si tinFA#mguessis la resSOLposta, la cura dels meus LA→FA#mmals, SOLi t'invento en el meu LAcap, la valFA#mquíria imSOLplacable que escriu el meu atLAzar.
Em perdo en el teu REball, LAMartina, Martina. Em perdo en el teu REball, LAMartina, Martina.
RELA
REEm creuràs si et SOLdic que el REmón se m'ha atuLArat, REo em veuLAràs com una SOLdistracció fuREgaç.
Has vençut la SOLforça REde la graveLAtat REi una LAnova llei m'aSOLtrapa al teu volREtant.
SOLI de sobte em mires LAcom si tinFA#mguessis la resSOLposta, la cura dels meus LA→FA#mmals, SOLi t'invento en el meu LAcap, la valFA#mquíria imSOLplacable que escriu el meu atLAzar.
Em perdo en el teu REball, LAMartina, Martina. Em perdo en el teu REball, LAMartina, Martina.
RELA
SOLQue no s'acabi aquesta dansa, LAballa fins a la FA#mfi del món. SOLGuia'm al cor de la batalla, LAballa fins a la FA#mfi. SOLQue no s'acabi aquesta dansa, LAballa fins a la FA#mfi del món. SOLGuia'm al cor de la batalla, LAballa fins a la FA#mfi.