Martina (Acords)

Te'n riuràs si et dic que jo no sé ballar

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
RE LA x2

RETe'n riuSOLràs si et dic que REjo no sé baLAllar,
REperò a LAtu no et cal ninSOLgú que et marqui el REpas.

IntiSOLmides els poeREtes i els solLAdats
REquan t'aLApartes els caSOLbells amb una REmà.

SOLI de sobte em mires LAcom
si tinFA#mguessis la resSOLposta,
la cura dels meus LA→FA#mmals,
SOLi t'invento en el meu LAcap,
la valFA#mquíria imSOLplacable
que escriu el meu atLAzar.

Em perdo en el teu REball,
LAMartina, Martina.
Em perdo en el teu REball,
LAMartina, Martina.

RE LA

REEm creuràs si et SOLdic que el REmón se m'ha atuLArat,
REo em veuLAràs com una SOLdistracció fuREgaç.

Has vençut la SOLforça REde la graveLAtat
REi una LAnova llei m'aSOLtrapa al teu volREtant.

SOLI de sobte em mires LAcom
si tinFA#mguessis la resSOLposta,
la cura dels meus LA→FA#mmals,
SOLi t'invento en el meu LAcap,
la valFA#mquíria imSOLplacable
que escriu el meu atLAzar.

Em perdo en el teu REball,
LAMartina, Martina.
Em perdo en el teu REball,
LAMartina, Martina.

RE LA

SOLQue no s'acabi aquesta dansa,
LAballa fins a la FA#mfi del món.
SOLGuia'm al cor de la batalla,
LAballa fins a la FA#mfi.
SOLQue no s'acabi aquesta dansa,
LAballa fins a la FA#mfi del món.
SOLGuia'm al cor de la batalla,
LAballa fins a la FA#mfi.

REBall,LAMartina, Martina.
REBall,LAMartina, Martina.

RE LA x2
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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