LA#De petita, quan tanDOcava els ulls per penREmsar quin desig demanaSOL7ria al veure voLA#lar la llavor de color DOblanc, que agafava entre les REmmans i bufant deixava anar,
LA#sempre es veia en una DOcasa amb grans finesREmtrals, esmorzant a la porSOL7xada amb un home eleLA#gant. Ara viu sola en un DOpis amb un gat que sembla REmtrist i una taula massa SOLgran.
DOPerò al creuar la MImporta, avui se FAsent més SOLforta. DOPasseja per les MImRambles un vesFAtit SOLvermell. DOComprarà algun lliMImbre i li escriurà FAuna SOLnota. DOI, sense emboMImlicar, el guarFAdarà SOLper ell.
LA#La seva germana treu el DOcava enmig del soREmpar. Per sorpresa li SOLproposa, LA#abans de brindar, si voldrà ser la paDOdrina del petit o la REmpetita que vindrà abans SOLde Nadal. LA#Mentre plora d'aleDOgria, no pot evitar REmimaginar que potser SOLun dia, LA#en algun sopar, ella pugui treure el DOcava i els expliqui eREmmocionada que per fi SOLja l'ha trobat.
LAmSOL x4
FAPerò ella enSOLcara no LAmsap FAque els anys SOLpassen voLAmlant, i un dia FAun miSOLrall esquerDOdat li MImdirà: "ja et fas LAmgran" i la seva soleFAdat serà el fidel aSOLmant.
DOPerò al creuar la MImporta, avui se FAsent més SOLforta. DOPasseja per les MImRambles un vesFAtit SOLvermell. DOComprarà algun lliMImbre i li escriurà FAuna SOLnota. DOI, sense emboMImlicar, el guarFAdarà SOLper ell.