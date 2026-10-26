Martina (Acords)

De petita, quan tancava els ulls

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
LA#De petita, quan tanDOcava els ulls
per penREmsar quin desig demanaSOL7ria
al veure voLA#lar la llavor de color DOblanc,
que agafava entre les REmmans i bufant deixava anar,

LA#sempre es veia en una DOcasa
amb grans finesREmtrals, esmorzant a la porSOL7xada
amb un home eleLA#gant. Ara viu sola en un DOpis
amb un gat que sembla REmtrist i una taula massa SOLgran.

DOPerò al creuar la MImporta, avui se FAsent més SOLforta.
DOPasseja per les MImRambles un vesFAtit SOLvermell.
DOComprarà algun lliMImbre i li escriurà FAuna SOLnota.
DOI, sense emboMImlicar, el guarFAdarà SOLper ell.

LA#La seva germana treu el DOcava
enmig del soREmpar. Per sorpresa li SOLproposa,
LA#abans de brindar, si voldrà ser la paDOdrina
del petit o la REmpetita que vindrà abans SOLde Nadal.
LA#Mentre plora d'aleDOgria,
no pot evitar REmimaginar que potser SOLun dia,
LA#en algun sopar, ella pugui treure el DOcava
i els expliqui eREmmocionada que per fi SOLja l'ha trobat.

LAm SOL x4

FAPerò ella enSOLcara no LAmsap
FAque els anys SOLpassen voLAmlant, i un dia
FAun miSOLrall esquerDOdat li MImdirà: "ja et fas LAmgran"
i la seva soleFAdat serà el fidel aSOLmant.

DOPerò al creuar la MImporta, avui se FAsent més SOLforta.
DOPasseja per les MImRambles un vesFAtit SOLvermell.
DOComprarà algun lliMImbre i li escriurà FAuna SOLnota.
DOI, sense emboMImlicar, el guarFAdarà SOLper ell.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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