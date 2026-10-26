Massa bé (Acords)

Demà comença un dia nou

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats pel canto bo
doctor prats pel canto bo
SOL#m

SOL#mDemà comença un dia nou,
SOL#mmassa bé, sortim de la panxa del bou,
SOL#mi tant si neva com si plou,
SOL#mque la vida sigui un “show”,
és que mai en tenim MIprou,
massa FA#bé.

SOL#mBallar algun ritme “vacilón”, massa bé,
SOL#mcom si s’acabés el món,
SOL#mperdre junts el control i acabar a saber on,
i “qué horas són mi coMIrasón”, massa FA#mbé.

MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé,
veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer,
deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny
de la tristesa, SOL#m
MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer,
caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel,
tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu:
massa bé, massa bé. SOL#m

MI FA#
MI FA#
MI FA#
MI FA#

SOL#mBallar amb la vida aquí arrambat
SOL#mque aquesta “party” no ha acabat.
SOL#mVull fer l’amor tota la nit,
SOL#mel teu cos perfum de mi,
que es desfaci tot el MIllit, FA#massa bé.

I és que si SOL#mestic amb tu,
la nit serà SOL#muna festa.
Sempre vull SOL#mla calma,
però després de SOL#mla tempesta
passa una vegaSOL#mda i és aquesta,
no et trenSOL#mquis la testa,
MIfem reFA#al cada conquesta.

MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé,
veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer,
deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny
de la tristesa, SOL#m
MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer,
caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel,
tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu:
massa bé, massa bé. SOL#m

MI FA# SOL#m FA#
MI FA# SOL#m FA#

SOL#mTot em sembla, si estic amb tu,
SOL#mtot em sembla, si ho visc amb tu,
SOL#mmassa bé!
SOL#mTot em sembla, si estic amb tu,
SOL#mtot em sembla, si ho visc amb tu.
SOL#mAlright!

MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé,
veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer,
deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny
de la tristesa, SOL#m
MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer,
caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel,
tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu:
massa bé, massa bé. SOL#m

MI FA#
MI FA#
MI FA#
MI FA#

Massa bé, massa SOL#mbé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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