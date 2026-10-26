SOL#mDemà comença un dia nou, SOL#mmassa bé, sortim de la panxa del bou, SOL#mi tant si neva com si plou, SOL#mque la vida sigui un “show”, és que mai en tenim MIprou, massa FA#bé.
SOL#mBallar algun ritme “vacilón”, massa bé, SOL#mcom si s’acabés el món, SOL#mperdre junts el control i acabar a saber on, i “qué horas són mi coMIrasón”, massa FA#mbé.
MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé, veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer, deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny de la tristesa, SOL#m MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer, caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel, tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu: massa bé, massa bé. SOL#m
MIFA# MIFA# MIFA# MIFA#
SOL#mBallar amb la vida aquí arrambat SOL#mque aquesta “party” no ha acabat. SOL#mVull fer l’amor tota la nit, SOL#mel teu cos perfum de mi, que es desfaci tot el MIllit, FA#massa bé.
I és que si SOL#mestic amb tu, la nit serà SOL#muna festa. Sempre vull SOL#mla calma, però després de SOL#mla tempesta passa una vegaSOL#mda i és aquesta, no et trenSOL#mquis la testa, MIfem reFA#al cada conquesta.
MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé, veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer, deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny de la tristesa, SOL#m MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer, caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel, tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu: massa bé, massa bé. SOL#m
MIFA#SOL#mFA# MIFA#SOL#mFA#
SOL#mTot em sembla, si estic amb tu, SOL#mtot em sembla, si ho visc amb tu, SOL#mmassa bé! SOL#mTot em sembla, si estic amb tu, SOL#mtot em sembla, si ho visc amb tu. SOL#mAlright!
MIQuedar amb tu dia DO#msí dia tamFA#bé, veure sortir el SOL#msol, sortir al MIcarrer, deixar que el vent DO#mse’ns emporti FA#lluny de la tristesa, SOL#m MIviure cada moment DO#mcom el darFA#rer, caminar descalç SOL#mtrencant el DO#mgel, tot em MIsembla, si ho visc FA#amb tu: massa bé, massa bé. SOL#m