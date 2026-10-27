Massa ft Manolo García (Acords)

Avui no estic inspirat

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet hoquei sobre pedres
quimi portet hoquei sobre pedres
SIm LA SOL

SImAvui no estic inspiLArat
SOLi no crec que cap dia ho hagi estat;
SImmitja vida sense tu LA
SOLi l'altra mitja encara sense mi.

SImInspira'm tu com sempre has fet, LAinspira'm i t'inspiraré.

SOLTorna'm al món que junts vam fer, perdut per sempre més.

SImI dona'm el consol del teu heLArètic sacrament;
SOLcom un beat vull enfilar-me al cel.

SImDes de lluny t'he MImcridat en la boiSOLra, RE
SImtu de lluny em MImcridaves a SOLmi.

SImI t'has vist obliMImgada a estimar-SOLme, RE
SImcom catòlics ens MImhem fet paSOLtir.

SImCorreré com un boig MIma buscar-te, SOL RE
SImabans no se'ns aMImcabi la SOLnit.

SImMassa copes i MImmassa parauSOLles, RE
SImmassa idiotes i MImmassa neSOLguit.

SIm LA SOL

SImUn estúpid pensaLAment
SOLque és fet a mida per a una cançó.

SImSi t'agafa bé, és boLAnic,
SOLsi hi penses massa estona, és un corcó.

SImMassa "xistes" esMImtúpids i unàSOLnims, RE
SImmassa anys, massa aMImmor, massa SOLnits.

SImRiu amb mi fins que et MImfaltin les forSOLces, RE
SImla comèdia no MIms'acaba aSOLquí.

SImCorreré com un boig MIma buscar-te, SOL RE
SImabans no se'ns aMImcabi la SOLnit;
SImmassa copes i MImmassa parauSOLles, RE
SImmassa idiotes i MImmassa neSOLguit.
SIm MIm SOL RE

SImCorreré com un boig MIma trobar-SOLte,
SImamb la ment emboiMImrada pel SOLvi.

SImMassa fred per a MImvoltar per la plaSOLça, RE
SImmassa escèptic MImper a fer-te SOLfeliç.

SIm MIm SOL RE SIm MIm SOL
SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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