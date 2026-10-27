SIm LA SOL
SImAvui no estic inspiLArat
SOLi no crec que cap dia ho hagi estat;
SImmitja vida sense tu LA
SOLi l'altra mitja encara sense mi.
SImInspira'm tu com sempre has fet, LAinspira'm i t'inspiraré.
SOLTorna'm al món que junts vam fer, perdut per sempre més.
SImI dona'm el consol del teu heLArètic sacrament;
SOLcom un beat vull enfilar-me al cel.
SImDes de lluny t'he MImcridat en la boiSOLra, RE
SImtu de lluny em MImcridaves a SOLmi.
SImI t'has vist obliMImgada a estimar-SOLme, RE
SImcom catòlics ens MImhem fet paSOLtir.
SImCorreré com un boig MIma buscar-te, SOL RE
SImabans no se'ns aMImcabi la SOLnit.
SImMassa copes i MImmassa parauSOLles, RE
SImmassa idiotes i MImmassa neSOLguit.
SIm LA SOL
SImUn estúpid pensaLAment
SOLque és fet a mida per a una cançó.
SImSi t'agafa bé, és boLAnic,
SOLsi hi penses massa estona, és un corcó.
SImMassa "xistes" esMImtúpids i unàSOLnims, RE
SImmassa anys, massa aMImmor, massa SOLnits.
SImRiu amb mi fins que et MImfaltin les forSOLces, RE
SImla comèdia no MIms'acaba aSOLquí.
SImCorreré com un boig MIma buscar-te, SOL RE
SImabans no se'ns aMImcabi la SOLnit;
SImmassa copes i MImmassa parauSOLles, RE
SImmassa idiotes i MImmassa neSOLguit.
SIm MIm SOL RE
SImCorreré com un boig MIma trobar-SOLte,
SImamb la ment emboiMImrada pel SOLvi.
SImMassa fred per a MImvoltar per la plaSOLça, RE
SImmassa escèptic MImper a fer-te SOLfeliç.
SIm MIm SOL RE SIm MIm SOL
SI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.