Intro:
LA SIm RE MI x4 LAPer la fi SImnestra un REsol assas MIsí LAm'in SImforma REcru MIel LAque són vora SImles dotze. Su REposo que a MIhir LAm'ho SImvaig pas REsar MIbé. LAEntra ro SImba bruta, REestosse MIgant, LAem SImsento es REva MIït, LAperò mirant a SImla nevera REja sé que puc di MInar: LAper SImnil dolç REflo MIrit. RED'aquí un MIquart ja farà un LAquart que es MItic arri FA#mbant tard REal treball que em MIdona els quartos REper poder dir MIun altre any.
Que sóc
LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no
LAhi SImpuc fer- REhi MIres.
Massa
LAjo SImve per REfer-me MIgran,
però això
REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps. LA SIm RE MI x2 LAAquest cap de set SImmana em REtoca fit MIxar LAal po SImble REd'on MIvinc, LAon encara no SImentenen per REquè vaig mar MIxar LAd'aquell SImmón tan REfe MIliç. REVells a MImics i antigues LAnúvies, MIempe FA#mnyent cotxets, REem diran que MIquan em caso REi jo somri MIent.
Que sóc
LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no
LAhi SImpuc fer- REhi MIres.
Massa
LAjo SImve per REfer-me MIgran,
però això
REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps. LA SIm RE MI x4 REVells a MImics i antigues LAnúvies, MIempe FA#mnyent cotxets, REem diran que MIquan em caso REi jo somri MIent.
Que sóc
LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no
LAhi SImpuc fer- REhi MIres.
Massa
LAjo SImve per REfer-me MIgran,
però això
REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps.
Que sóc
LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no
LAhi SImpuc fer- REhi MIres.
Massa
LAjo SImve per REfer-me MIgran,
però això
REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps. LA SIm RE MI x4
Que sóc
no
Massa
però això
Que sóc
no
Massa
però això
Que sóc
no
Massa
però això
Que sóc
no
Massa
però això