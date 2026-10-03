Massa jove per fer-me gran (Acords)

Aquest cap de setmana em toca fitxar

Acords Acords
Els Pets
Intro: LA SIm RE MI x4

LAPer la fiSImnestra un REsol assasMI
LAm'inSImforma REcruMIel
LAque són vora SImles dotze. SuREposo que aMIhir
LAm'ho SImvaig pasREsar MIbé.

LAEntra roSImba bruta, REestosseMIgant,
LAem SImsento esREvaMIït,
LAperò mirant a SImla nevera REja sé que puc diMInar:
LAperSImnil dolç REfloMIrit.

RED'aquí un MIquart ja farà un LAquart que esMItic arriFA#mbant tard
REal treball que em MIdona els quartos REper poder dir MIun altre any.

Que sóc LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no LAhi SImpuc fer-REhi MIres.
Massa LAjoSImve per REfer-me MIgran,
però això REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps.

LA SIm RE MI x2

LAAquest cap de setSImmana em REtoca fitMIxar
LAal poSImble REd'on MIvinc,
LAon encara no SImentenen perREquè vaig marMIxar
LAd'aquell SImmón tan REfeMIliç.

REVells aMImics i antigues LAnúvies, MIempeFA#mnyent cotxets,
REem diran que MIquan em caso REi jo somriMIent.

Que sóc LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no LAhi SImpuc fer-REhi MIres.
Massa LAjoSImve per REfer-me MIgran,
però això REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps.

LA SIm RE MI x4

REVells aMImics i antigues LAnúvies, MIempeFA#mnyent cotxets,
REem diran que MIquan em caso REi jo somriMIent.

Que sóc LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no LAhi SImpuc fer-REhi MIres.
Massa LAjoSImve per REfer-me MIgran,
però això REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps.
Que sóc LAmassa SImjove per REfer-me MIgran,
no LAhi SImpuc fer-REhi MIres.
Massa LAjoSImve per REfer-me MIgran,
però això REho cura el MItemps. Suposo REque ho cura el MItemps.

LA SIm RE MI x4

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi